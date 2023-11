© Foto: picture alliance / Long Wei / Costfoto | Long Wei / Costfoto



Die SenseTime-Aktie ist am Dienstag um bis zu 9,7 Prozent gefallen, nachdem der Shortseller Grizzly Research behauptete, das chinesische Unternehmen für Künstliche Intelligenz (KI) habe seinen Umsatz aufgebläht.Grizzly Research behauptet in einem Bericht vom Dienstag, dass SenseTime ein sogenanntes "revenue round-tripping"-Programm betreibe. "SenseTime stellt entweder direkt oder über Mittelsmänner Kunden Gelder zur Verfügung, die wiederum dazu verwendet werden, Waren von SenseTime zu kaufen, die möglicherweise nie geliefert wurden", zitiert CNBC Grizzly Research. Der Leerverkäufer sagte, er habe diese Informationen über zwei Gerichtsverfahren in China erhalten, in denen das System …