Erfurt (ots) -Mit dem abwechslungsreichen KiKA-Adventsangeboten wird die Wartezeit auf das Weihnachtsfest mit jeder Menge Filmen und Specials unterhaltsam verkürzt. Besonders abenteuerlich wird es bei magischen Serien-Premieren ab 1. Dezember 2023. Auf kika.de und im KiKA-Player stehen diese und viele weitere Highlights zum Abruf bereit."Luka und das magische Theater" (WDR) ab 1. Dezember 2023, täglich 17:50 UhrNorwegen zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Der elfjährige Luka schlägt sich durch die Straßen von Kristiania auf der Suche nach Essen und Geld. Als er eines Tages vor der berüchtigten Vika-Gang flieht, bringt er sich auf einem Karnevalsgelände in Sicherheit und landet in einer Welt voller Magie: dem Tivoli-Theater. Als er erfährt, dass dem Theater droht, an Heiligabend geschlossen zu werden, beschließt er, es zu retten - um jeden Preis."Luka und das magische Theater" ist eine norwegische Realserie, produziert von solamedia. Die redaktionelle Verantwortung beim WDR liegt bei Jens Opatz."Spellbound - Verzaubert in Paris" (ZDF) ab 6. Dezember 2023, donnerstags 20:10 UhrDie 14-jährige Cece Parker-Jones wird an der berühmten Pariser Ballettschule der Oper angenommen und ist überglücklich. Sie ahnt nicht, dass ihre Mutter dies arrangiert hat, um sie vor einem geheimen Bund von Magiern zu verstecken. Und noch etwas hat ihre Mutter ihr verschwiegen: Cece verfügt selbst über mächtige Kräfte. Für das Mädchen beginnt eine harte Zeit zwischen anspruchsvollem Training, dem ersten Verliebtsein und dem Entdecken ihrer magischen Fähigkeiten."Spellbound - Verzaubert in Paris" ist ein Spin-off der erfolgreichen Serie "Find me in Paris" (ZDF). Es handelt sich um eine Koproduktion von Cottonwood Media mit ZDF, ZDF Studios und Hulu. Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Frauke Bräuner."Tinka und der Spiegel der Seele" (BR) ab 8. Dezember 2023, Montag bis Freitag 15:00 UhrKönigstochter Tinka - halb Mensch, halb Wichtel - muss kämpfen: Sie wird als Oberwichtel abgesetzt und zweifelt an ihren Fähigkeiten. Nebenbei stößt sie auf ein Geheimnis: Hat ihr Vater noch ein Kind? Sie sucht mit ihrem Freund in der Welt der Menschen nach ihrer vermeintlichen Schwester. Doch dann ist der Weg zurück ins Wichtelreich durch dunkle Mächte versperrt."Tinka und der Spiegel der Seele" ist die 3. Staffel der dänischen Fantasy-Weihnachtsserie rund um Tinka, die unter Regie von Christian Grønwall entstand. Produziert wurde die Serie von Cosmo Film A/S. und FilmFyn. Verantwortliche Redakteurin beim BR ist Birgitta Kaßeckert.Preview-Folgen der drei Serien sowie weitere Informationen zu den KiKA-Weihnachtsangeboten finden Sie unter kommunikation.kika.de.