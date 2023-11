Silberpreis steuert gen 25 Dollar - das ist diese Woche wichtig

Der Silberpreis kann angesichts nachlassender Inflations- und Zinssorgen dies- und jenseits des Atlantiks deutlich profitieren. So mussten Anleger zuletzt rund 24,87 Dollar pro Unze auf den Tisch legen und damit so viel wie seit Anfang August nicht mehr. Insbesondere Inflationsdaten für die USA nebst Eurozone dürften in dieser Woche Beachtung finden. Die Aussicht auf global sinkende Kapitalmarktzinsen kann zinslosen Anlagen tendenziell in die Karten spielen. Anleger hoffen auf erste Zinssenkung im Mai 2024 - Zinspause für Dezember-Sitzung wahrscheinlich Das "Fed-Watch-Tool" der CME Group berechnet am Dienstag die Chance auf 96,8 Prozent und damit deutlich höher als vor einem Monat (79,1 Prozent), dass die Fed auf der finalen Sitzung des Jahres 2023 (13.12.) nicht an den berüchtigten Zinsschrauben dreht. Am Vortag wurden dafür noch 95,4 Prozent und vor einer Woche 99,8 Prozent signalisiert.

Für den 1. Mai 2024 rechnen 42,2 Prozent der Marktteilnehmer mit einer Zinssenkung um 25 Einheiten auf eine Spanne von 5,00-5,25 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

