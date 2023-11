Die europäischen Börsen haben am Dienstag ihre Konsolidierung vom Vortag fortgesetzt. Nach den deutlichen Zuwächsen in den Vorwochen kamen die Verluste nicht überraschend, zumal wichtige Konjunktursignale auf dem Plan stehen.Paris / London - Die europäischen Börsen haben am Dienstag ihre Konsolidierung vom Vortag fortgesetzt. Der Leitindex EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,36 Prozent auf 4338,71 Punkte. Der französische Cac 40 verlor 0,52 Prozent auf 7227,54 Zähler. Der britische FTSE 100 gab um 0,47 Prozent auf 7425,75 Punkte nach. Nach den deutlichen Zuwächsen in den Vorwochen kamen die Verluste nicht…

