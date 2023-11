© Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst



Der Goldpreis ist auf ein Sechs-Monats-Hoch gestiegen. Ein schwächerer US-Dollar und Wetten auf baldige Zinssenkungen treiben Anleger in das Edelmetall. Bereits am Montag hatte Gold mit einem Tageshoch von 2.017,82 US-Dollar den höchsten Stand seit dem 16. Mai erreicht, wie Reuters berichtete. Am Dienstag liegt das Tageshoch bei 2.017,33 US-Dollar. Zum Mittag notiert das Edelmetall bei 2.013,83 US-Dollar pro Feinunze. Ein schwächerer US-Dollar und niedrigere Zinssätze werden von Marktbeobachtern häufig als goldpreisfördernd angesehen. Die Analysten von Goldman Sachs erklärten am Sonntag in einer Notiz zu den Aussichten für das Jahr 2024, dass der "Glanz des Goldes zurückkehrt". "Das …