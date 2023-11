Mayrhofen/Hippach (ots) -Das WAO! Festival bietet unter dem Motto "Connect, Create, Celebrate" ein vielfältiges Event mit verschiedenen Attraktionen. Highlight: Superstar DJ Lost Frequencies am 16.12Bist du beim Eisbaden wirklich "off-line" oder doch "on-line" im Hier und Jetzt? Sind Ziele Quatsch? Wie finde ich auf einer Dating Plattform "THE ONE"? Ein Eintauchen in mehrfacher Hinsicht garantiert das einzigartige Winter-Opening im Zillertal, welches vom 15. bis 17. Dezember in der Ferienregion Mayrhofen-Hippach stattfindet. Das WAO! Festival vereint unter dem Slogan "Connect, Create, Celebrate" ein facettenreiches Eventerlebnis mit unterschiedlichen Attraktionen wie Eisbaden auf 2.000 Metern, einem spektakulären Gaming Finale, inspirierenden Speakern zu Mental Health und einem exklusiven Blick hinter den digitalen Vorhang zahlreicher Influencer. Die Veranstaltung verspricht nicht nur eine Fülle von Musik und Party, sondern stellt auch tiefgreifende Fragen zu Themen, die unter die Haut gehen. Musikalischer Höhepunkt ist der internationale Superstar DJ Lost Frequencies am 16.12. beim Musikpavillon in Mayrhofen.Ungewöhnliche Wege gehen. Vielseitigkeit zulassen: Dafür steht die Marke Mayrhofen im Zillertal. Auch das neue Eventformat, das WAO! Festival, das vom 15. bis 17. Dezember stattfindet, zahlt in diesen Markenkern ein. Eine Premiere auf allen Ebenen initiiert von Mastermind Daniel Stock und dem Tourismusverband Mayrhofen. "Hinter der Abkürzung WAO steckt die Idee "WE ARE ONE". "Wir schaffen eine Verbindung zwischen den Generationen, den Mitarbeiter:innen und Arbeitgeber:innen sowie den Einheimischen und Gästen. Das WAO! Festival trifft mit seinem einzigartigen Mix aus Speaking, Lifestyle und Musik den Puls der Zeit in die Zillertaler Alpen", so Geschäftsführer Andreas Lackner.ConnectDas Festival beginnt am Freitag, den 15. Dezember mit einem gemütlichen Get-Together beim Mayrhofner Advent am Waldfestplatz. Zahlreiche Speaker:innen, Influencer:innen, Musiker:innen, Gäste, Mitarbeiter:innen und Einheimische treffen sich in entspannter Atmosphäre zum Austausch. Im Anschluss findet die Official Pre Party im Brück'n Stadl mit der Ladies Night statt, bei der Star DJane Pretty Pink & Lady Dee für Stimmung sorgen.Am Samstag, 16. Dezember findet während des Tages ein einzigartiges Speaking-Event im Europahaus Mayrhofen statt. Mit einem Mix aus Humor, Herz und Hirn sprechen bekannte Persönlichkeiten wie Mental Coach Veit Lindau, Bestseller-Autor Stefan Frädrich und die Psychologin Sophie Lauenroth über mentale Gesundheit. Die Speaker geben nützliche Werkzeuge für ein gutes Mindset zur Hand und erklären, wie Lebensverwirklichung gelingen kann.Ebenfalls am Programm stehen der "Date Doctor" Michel Vincent, der seinem Publikum verrät, wie man in der digitalen Datingszene dennoch menschlich bleibt. Mit dabei sind außerdem der Emotion Artist Alexander Höller, TV Moderator Riccardo Basile, die Fußballlegenden Patrick Owomoyela sowie Roman Weidenfeller, BMX-Weltrekordhalter Chris Böhm und viele andere mehr.Create"Mama, ich möchte Influencer werden!" Eine Herausforderung für Eltern im digitalen Zeitalter. Erfahrene Influencer wie Chris Krömer, Veyla Renée, Steph & Victoria - bekannt aus YouTube, TikTok, Instagram, Musik und Gaming - erzählen am Samstagnachmittag von ihren Erfahrungen. Sie gewähren Einblicke in die Welten von Social Media und Gaming und werden sowohl geschäftliche Aspekte als auch die Schattenseiten der Berufe beleuchten.Die illustre Gästeliste komplettieren das Influencer Duo Joelina Drews & Adrian Louis sowie zahlreiche bekannte Gamer wie Christian Bauer, Pius Cornelius und weitere Stars aus der Social Media Szene.CelebrateEs wäre nicht die Ferienregion Mayrhofen-Hippach, wenn nicht Musik und Sport auch Teil einer Großveranstaltung wären. Den krönenden Abschluss des Speaking-Events am Samstag bildet das Live-Konzert des belgischen Star DJ Lost Frequencies am Musikpavillon im Zentrum von Mayrhofen. Als Support Acts werden der Tiroler Künstler Fät Tony und der deutsche Aufsteiger des Jahres und Award Gewinner DJ Topic die Stimmung richtig anheizen und für ein grandioses Konzertereignis bereits im Vorprogramm sorgen. Anschließend wird mit DJs, Speaker und Influencer in den Bars und Clubs von Mayrhofen gefeiert.Ski & Musik in Mountopolis, den Skigebieten Ahorn und PenkenNeben dem Speaking-Event und der Musik ist dieses Wochenende die richtige Zeit, Mountopolis, die Erlebniswelt der Mayrhofner Bergbahnen, ausgiebig zu erkunden und in die Skisaison zu starten. Perfekt präparierte Pisten, WAO! Momente auf den Hütten und vieles mehr erwarten die Besucher am Berg. Besondere Höhepunkte sind das Eisbaden sowie das ARAM Gaming Finale vom League of Legends auf über 2.000m Seehöhe am Ahorn.Tickets sind auf www.mayrhofen.at/wao oder www.myzillertal.at sowie in der myZillertal-App erhältlich.Mit einem Fokus auf Vielfalt und Inklusion bietet das WAO! Festival eine Umgebung, in der sich jeder willkommen und respektiert fühlen soll. Von Familienaktivitäten tagsüber bis hin zu abendlichen Unterhaltungsangeboten für junge Erwachsene und Musikliebhaber aller Art verspricht das neue Eventformat ein Winter-Opening für jeden Geschmack.Mehr Informationen, den Timetable und das komplette Line Up unter www.wao-festival.com.WAO! Festival in MayrhofenDas WAO! 