Laut einer neuen Forschung von Opengear, einem Unternehmen von Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com) und Anbieter von sicheren und intelligentenOut-of-Band-Management-Lösungen, äußerten sich 97 der befragten CIOs in den USA ernsthaft besorgt über mindestens eine Bedrohung der Cybersicherheit. Diese umfassende Umfrage beinhaltete die Antworten von 502 CIOs und 510 Netzwerkingenieuren in den USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Australien. Zu den wichtigsten Cybersecurity-Problemen, die in der Studie hervorgehoben wurden, gehören Malware (42 %), Spam und Phishing (34 %), Social Engineering (31 %) und Insider-Bedrohungen (30 %). Bemerkenswert ist auch, dass Malware für 42 der befragten Netzwerktechniker eine große Bedrohung darstellt.

Während nur 23 der amerikanischen CIOs verteilte Denial-of-Service-Angriffe (DDoS) als Bedrohung angaben, gaben 38 der Netzwerktechniker an, dass sie sich mehr Sorgen um diese spezielle Art von Angriffen machen, was wahrscheinlich auf ihre Nähe zum Netzwerk zurückzuführen ist. Zusätzlich zu diesen Bedenken sagten US-Ingenieure, dass unzureichende Investitionen das Risiko von Cyberangriffen und/oder Ausfallzeiten erhöhen (59 %). Dies deutet darauf hin, dass fehlende Budgets für Software-Upgrades und Netzwerk-Upgrades Unternehmen anfälliger für Angriffe machen und die Geschäftskontinuität beeinträchtigen können, die für 97 der CIOs in den USA und 88 der CIOs weltweit eine hohe Priorität hat.

"Der Fachkräftemangel und unzureichende Investitionen in Netzwerke sind zwei Faktoren, die Cyberkriminelle dazu ermutigen, in Unternehmen einzudringen", sagte Gary Marks, Präsident von Opengear. "Intelligente Out-of-Band-Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Netzwerke jederzeit von lokalen und entfernten Standorten aus zu verwalten, auch während eines Ausfalls. Netzwerkingenieure können intelligentere Entscheidungen in Echtzeit treffen, um eine konsistente Ausfallsicherheit des Netzwerks und eine beispiellose Transparenz zu erreichen, wobei Sicherheits- und Verschlüsselungsfunktionen sicherstellen, dass die Verwaltungsrichtlinien kontinuierlich durchgesetzt werden."

Kontinuierliche Investitionen in Technologien sind unabdingbar, um Ingenieure in die Lage zu versetzen, Netzwerke vor Cyberangriffen zu schützen. Die neueste Studie zeigt außerdem einen besorgniserregenden Trend auf: 27 der US-Netzwerkingenieure erwägen aktiv, ihre derzeitige Position aufgrund unzureichender Finanzierung aufzugeben ein alarmierender Gegensatz zum weltweiten Durchschnitt von 21 %.

