Thoughtworks (NASDAQ: TWKS), eine globale Technologieberatung, die Strategie, Design und Softwareentwicklung ganzheitlich verbindet, gab heute die Expansion ihres Geschäfts in der Schweiz bekannt. Dies ist ein weiterer Schritt das Geschäft in bedeutsamen Branchen der Europäischen Region auszubauen.

Thoughtworks betreut gegenwärtig u.a. Kunden aus den Bereichen Financial Services und Healthcare und unterstützt darüber hinaus Unternehmen, wie SMG Swiss Marketplace Group, ein innovatives Netzwerk von Online-Marktplätzen, sowie V-Zug, einen weltweit operierenden Hersteller modernster Haushaltsgeräte. Thoughtworks' Kunden mit Sitz in der Schweiz profitieren von einer Technologieberatung mit lokaler Repräsentanz und globaler Erfahrung in allen Branchen, einschließlich Financial Services, Life Sciences und Manufacturing.

"Die Eröffnung einer Niederlassung in Zürich bedeutet einen weiteren bedeutenden Schritt zur Erweiterung unserer Marktpräsenz in Europa und bietet noch bessere Services für unsere Kunden in der Schweiz", so Peter Buhrmann, Managing Director Europe, Thoughtworks. "Wir freuen uns darauf, unsere Fähigkeiten einzubringen, um digitale Innovationen in der Schweiz zu fördern."

Weiterführende Informationen:

Erfahren Sie mehr über die Implementierung des Data Mesh-Ansatzes von Thoughtworks bei Roche, einem der weltweit größten in der Schweiz ansässigen Healthcare-Unternehmen.

Für mehr News von und über Thoughtworks, besuchen Sie die Unternehmenswebsite.

Folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn und YouTube.

###

Über Thoughtworks

Thoughtworks ist eine globale Technologieberatung, die Strategie, Design und Softwareentwicklung ganzheitlich verbindet, um digitale Innovationen zu fördern. Wir beschäftigen mehr als 11.000 Mitarbeiter in 52 Niederlassungen und 19 Ländern. Seit 30 Jahren schaffen wir gemeinsam mit unseren Kunden außergewöhnlichen Impact und unterstützen sie dabei, komplexe Herausforderungen anhand von Technologie als Unterscheidungsmerkmal zu lösen.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Thoughtworks

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen durch den Gebrauch von Begriffen, wie "erwarten", "werden", "andauern", "planen", "beabsichtigen" oder ähnlichen Ausdrücken sowie Variationen oder Verneinungen dieser Wörter identifizieren. Allein ihre Abwesenheit bedeutet nicht, dass es sich bei einer Aussage um keine zukunftsgerichtete Aussage handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die Überzeugungen und Annahmen unserer Geschäftsführung lediglich zum Datum dieser Pressemitteilung wieder. Sie sollten diese Pressemitteilung mit dem Verständnis lesen, dass sich unsere aktuellen Zukunftsergebnisse von unseren Erwartungen maßgeblich unterscheiden können. Zu allen Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können, zählen unter anderem: Aussagen über die Auswirkung der Expansion von Thoughtworks in der Schweiz, einschließlich der Erwartungen in Bezug auf Anwerbungen qualifizierter Talente oder den Zugang zu qualifiziertem Personal; Aussagen in Bezug auf die Kundenbeziehungen und die Geschäftsdynamik sowie andere Aussagen, die sich auf Erwartungen oder Annahmen beziehen. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich unser gegenwärtiger Expansionszeitplan, unsere Handlungsebenen, Leistungen oder Errungenschaften maßgeblich von den Ergebnissen oder Folgen unterscheiden, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht werden oder impliziert sind. Zu derartigen Risikofaktoren gehören unter anderem: die Auswirkungen des Wettbewerbs auf das künftige Geschäft von Thoughtworks; die Ungewissheit in Bezug auf die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen und die Marktnutzung unserer Dienstleistungen; die Fähigkeit, neue Kundenbeziehungen aufzubauen oder zu erhalten; die Fähigkeit, neue Kunden zu akquirieren oder zu binden; die allgemeinen und wirtschaftlichen Bedingungen sowie unsere Fähigkeit, unsere Wachstumsstrategie und strategischen Pläne erfolgreich umzusetzen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Unsicherheiten finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" der vierteljährlichen Berichte von Thoughtworks auf Formular 10-Q, in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K und anderen Unterlagen und Berichten, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen können. Außer bei einer gesetzlichen Vorgabe übernehmen wir keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231122552721/de/

Contacts:

Kathrin Jansing, Head of Europe Public Relations

E-Mail: kathrin.jansing@thoughtworks.com

Tel.: +49 177 23 73 980