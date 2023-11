Bonn (ots) -Knapp 16 Millionen Ehrenamtliche gibt es in Deutschland, mehr als die Hälfte sind über 50 Jahre alt. Einer davon ist Peter Koncet. Er lebt seit über 30 Jahren mit Morbus Bechterew und engagiert sich bei der Deutschen Rheuma-Liga seit Oktober als Granfluencer. Zusammen mit seiner Mitstreiterin Christiane Solbach bringt er Rheuma-Betroffenen die digitalen Hilfsangebote des Selbsthilfeverbandes näher. Zum Internationalen Tag des Ehrenamts am 5. Dezember 2023 erscheint das aktuelle Erklär-Video des 75-Jährigen auf dem YouTube-Kanal der Rheuma-Liga. Mit der Vorstellung digitaler Angebote durch die selbst betroffenen Granfluencer setzt die Rheuma-Liga ihre 2022 gestartete Kampagne "Gemeinsam statt einsam" fort.Sich mit anderen vernetzen"Schon immer stand bei der Deutschen Rheuma-Liga die Versorgung ihrer Mitglieder mit geprüften und seriösen Informationen ganz oben auf der Agenda. Das gilt heute in den digitalen Medien der Rheuma-Liga ganz genauso", versichert Peter Koncet. Gut zu finden sind die Clips auf dem YouTube-Kanal der Rheuma-Liga. Auf der Playlist "Rheuma-Liga in Aktion" findet sich auch der Film "Von Betroffenen für Betroffene - Ehrenamt in der Rheuma-Liga". Er zeigt, was die vielen Ehrenamtlichen in der Rheuma-Liga alles tun, um die Situation der Betroffenen zu verbessern. Peter Koncet: "Ich bin wirklich froh über diese leicht zugänglichen Angebote, die dazu motivieren, sich selbst in der Rheuma-Liga einzubringen und mit anderen zu vernetzten - getreu unserem Motto: Gemeinsam statt einsam."Präsidentin wirbt für das EhrenamtSchon vor seinem Granfluencer-Job war Peter Koncet viele Jahre in der Rheuma-Liga aktiv - genau wie die über 10.000 anderen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Selbsthilfeverbandes. "Die Ehrenamtlichen sind das Herz unseres Verbandes. Ohne sie könnten wir niemals an so vielen Stellen die für die Rheumabetroffenen so wichtige Unterstützung leisten", erklärt Rotraut Schmale-Grede, Präsidentin der Deutschen Rheuma-Liga. Die Präsidentin selbst arbeitet seit über 40 Jahren ehrenamtlich für den Selbsthilfeverband. "Unterstützen Sie uns mit Ihren Talenten, Ihrem Engagement. Lassen Sie uns gemeinsam mehr bewegen für Menschen mit Rheuma", so Rotraut Schmale-Grede am Internationalen Tag des Ehrenamts.RheumaRheuma ist der Oberbegriff für über 100 verschiedene Krankheiten, zum Beispiel rheumatoide Arthritis, Fibromyalgie, Arthrose oder Osteoporose. Allein in Deutschland leiden schätzungsweise rund 17 Millionen Menschen an chronischen Beschwerden am Stütz- und Bewegungsapparat.Die Deutsche Rheuma-LigaDie Deutsche Rheuma-Liga ist die größte deutsche Selbsthilfeorganisation im Gesundheitswesen. Sie informiert und berät Betroffene seit über 50 Jahren unabhängig und frei von kommerziellen Interessen, bietet praktische Hilfen, tritt für die Interessen rheumakranker Menschen in der Gesundheits- und Sozialpolitik ein und unterstützt Forschungsprojekte zu rheumatischen Erkrankungen.Weiterführende Informationen:- Neben Peter Koncet engagiert sich auch Christine Solbach ehrenamtlich als Granfluencerin in der vom AOK-Bundesverband unterstützten Kampagne "Gemeinsam statt einsam". Alle bislang erschienenen Videos der beiden gibt es hier: www.youtube.com/rheumaliga- Hier gibt es mehr Informationen zum Thema Ehrenamt bei der Rheuma-Liga www.rheuma-liga.de/ehrenamt- Bisherige Pressemitteilungen zum "Gemeinsam statt einsam!" www.rheuma-liga.de/unser-einsatz/kampagne- Mitgliedschaft bei der Rheuma-Liga unter:www.rheuma-liga.de/mitgliedschaftPressekontakt:Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V.Annette Schiffer | Leiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitWelschnonnenstraße 753111 BonnTel.: 0228 766 06-0E-Mail: schiffer@rheuma-liga.deTwitter: www.twitter.com/DtRheumaLigaInstagram: www.instagram/deutsche_rheuma_ligaLinked In: www.linkedin.com/company/deutscherheumaligaOriginal-Content von: Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/20920/5660073