Rügen/Hamburg (ots) -Im Zuge ihrer Wachstumsstrategie präsentiert die DSR Hotel Holding mit dem Hotel Cerês am Meer das erste Haus ihrer neuen Submarke A-ROSA Collection. Das 5-Sterne-Haus liegt direkt an der Strandpromenade des traditionsreichen Ostseebades Binz auf Rügen und verfügt über 37 Zimmer und Suiten mit insgesamt 81 Betten. Der exklusive Spa-Bereich verspricht ganzjährige Erholung, unabhängig vom Wetter.Das neue Haus der A-ROSA Collection konvertiert das bestehende 5-Sterne-Designhotel Cerês am Meer, das 2007 in erster Strandreihe eröffnet und kürzlich umfassend weiter modernisiert wurde. Karl J. Pojer, CEO der DSR Hotel Holding freut sich über den Neuzugang: "Unsere neue A-ROSA Collection steht in allerbesten Lagen für ein luxuriöses, individuelles, entspanntes und abwechslungsreiches Urlaubserlebnis auf 5-Sterne-Niveau."Die A-ROSA CollectionDie A-ROSA Collection ergänzt und erweitert die A-ROSA Familie um einzigartige Leisure Hotels zukünftig auch an weiteren besonderen Standorten am Meer und in den Bergen in Deutschland, Österreich und Italien. Hotels der A-ROSA Collection sind Teil der emotionalen Marke A-ROSA, pflegen aber ihren individuellen Charme und betonen ihren Bezug zur Region und behalten ihren eigenen Charakter. Die unverwechselbare Handschrift des bestehenden Hotels bleibt sichtbar und wird beim Übergang in die A-ROSA Familie sorgfältig an die A-ROSA DNA angepasst.Wie die A-ROSA Resorts stehen die Hotels der A-ROSA Collection für ein luxuriöses, entspanntes und abwechslungsreiches Urlaubserlebnis sowie für herzlichen und höchst individuellen Service der Gastgeber.Beste Lage auf RügenDas A-ROSA Collection Hotel Ceres am Meer in Binz liegt nur eine Gehminute vom feinsandigen Strand entfernt in einer der attraktivsten Badebuchten von Rügen und direkt am Rondell der Seebrücke. An der vier Kilometer langen Strandpromenade finden Besucher einladende Cafés und nostalgisch anmutende Verkaufsstände. Einzigartig ist die Aussicht von den Zimmern, Balkonen und Terrassen des Hotels: Auf der einen Seite befindet sich die spektakuläre Steilküste, auf der anderen Seite die Promenade mit der Seebrücke und weitem Blick aufs Meer.Das Hotel Ceres am Meer wurde 2007 im modernen Bäderstil neu erbaut und bietet ein luxuriöses Spa mit Salzwasserpool, Saunen, Dampfbad, Caldarium und mehreren Ruhe- und Anwendungsräumen. Bei schönem Wetter können die Gäste auf der freiliegenden Dachlounge oder im möblierten Garten entspannen und sich zurückziehen.Herzstück des Hotelbetriebs ist die Wohnhalle im Erdgeschoss, wo Empfang und Bar ineinander übergehen und das Restaurant sowie die Kaminlounge die Gäste zum Verweilen einladen. Im stilvollen Restaurant genießen die Gäste erlesene Speisen, darunter viele regionale Köstlichkeiten. Das gastronomische Konzept soll im Frühling 2024 um die kulinarische Erfahrung von Thomas Martin bereichert werden, der als Küchenchef viele Jahre lang zwei Sterne für das Jacobs Restaurant im Hotel Louis C. Jacob in Hamburg erkocht hat.Die 37 Zimmer mit einem hohen Anteil an großzügigen Suiten des A-ROSA Collection Hotel Ceres am Meer sind elegant möbliert, verfügen über bodentiefe Fenster und Balkone. Highlight ist die 60-Quadratmeter-Suite "Aurora", die unter einer Glaskuppel den Blick auf den Sternenhimmel freigibt und für ihr Design mehrfach ausgezeichnet wurde.Die Bahnanreise nach Binz ist problemlos auch mit dem ICE möglich und für Gäste, die mit dem Auto anreisen, verfügt jedes Zimmer über einen Stellplatz.Genauso erlebnisreich wie erholsamDeutschlands größte Insel Rügen zeichnet sich durch viele Sonnenstunden und ihre landschaftliche Vielfalt aus: Die berühmte Kreideküste wechselt sich ab mit insgesamt rund 60 Kilometern feinstem Sandstrand. Im Binnenland locken sanfte Hügellandschaften, Bodden und Wälder. Mondäne Seebäder punkten mit historischer Bäderarchitektur und einem vielfältigen Gastronomieangebot, ebenso einladend sind die idyllischen Dörfer. Urlaub auf Rügen bietet damit eine ideale Kombination aus Strand- und Erholungsurlaub mit Aktivitäten wie Radfahren, Wandern und Wassersport. Beliebte Ausflugsziele sind die kulturellen Sehenswürdigkeiten der Insel.Weitere InformationenA-ROSA Resorts & HideawaysDie A-ROSA Resorts & Hideaways bieten ihren Gästen exklusiven Urlaub in exponierter Lage und mit erstklassigen Angeboten rund um SPA, Kulinarik und Sport. Der Grundstein für die Marke wurde 2004 in Brandenburg gelegt, es folgten die Resorts in Travemünde und Kitzbühel und auf Sylt. Alle A-ROSA Resorts wurden in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet und prämiert. A-ROSA gehört zur DSR Hotel Holding GmbH. 