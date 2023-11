Dietramszell (ots) -Die Montageanlage für Medizintechnikanwendungen wurde von OPTIMA automation GmbH, einem der weltweit führenden Hersteller von Montageanlagen und Zuführsystemen für die Pharmaindustrie, gefertigt und steht aufgrund besonderer Umstände kurzfristig zum Verkauf.Für schnell entschlossene Entscheider bietet sich die einmalige Chance, eine fabrikneue GSM-F4 Montagemaschine für Glasspritzen, vollautomatisiert (Sondermaschinenbau) des renommierten deutschen Herstellers OPTIMA automation GmbH noch in diesem Jahr günstig zu erwerben, ohne die üblichen langen Lieferzeiten.Die Key Facts der GSM-F4 Montagemaschine:Kapazität etwa 150 Teile pro Minute im 4-Spur-DesignMontage von 4 Formaten: 0,5 ml; 1,0 ml; 1 ml lang; 2,25 mlKein Glas-zu-Glas-Kontakt (Option)In-Process-Kontrollen (IPC)Schonende Handhabung der ProdukteAlle herkömmlichen Klebstoffe (Panacol & Loctite)Kompaktes DesignEingerichtet für Reinraumumgebung Klasse D / ISO 8.Die DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG ist damit beauftragt, die Montagemaschine aufgrund § 1235 BGB im Wege der öffentlichen Versteigerung zu verkaufen. Die Versteigerung findet am 13.12.2023 um 12.00 Uhr im Konferenzraum des Hotels Hilton Garden Inn, Mercedesstr. 75, 70372 Stuttgart, statt. Leiter der Versteigerung ist der öffentlich bestellte, vereidigte Versteigerer, Eberhard Ostermayer. Die DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG ist auf die Verwertung vertraglicher und gesetzlicher Pfandrechte spezialisiert.Alle Informationen, Konditionen, Fotos und Video sind abrufbar unter: www.deutsche-pfandverwertung.de > Versteigerungstermine. Die Konstruktionszeichnung ist nach Abgabe einer NDA in einem Datenraum zugänglichFür eine persönliche Besichtigung bei der Firma OPTIMA automation GmbH in Stuttgart-Fellbach ist eine Terminvereinbarung über office@deutsche-pfandverwertung.de erforderlich. Der für die Maschine verantwortliche Ingenieur aus dem Hause OPTIMA steht dort zur Beantwortung der Fragen zur Verfügung.Eine Registrierung zur Versteigerung ist bis 24 Stunden vor Versteigerungstermin notwendig. Wer nicht persönlich zum Versteigerungstermin kommen kann, kann sich mit einem schriftlichen Gebot oder online-Vorgebot an der Versteigerung beteiligen.Pressekontakt:Frau Dr. Dagmar GoldDEUTSCHE PFANDVERWERTUNGOstermayer & Dr. Gold GbRTel. 08027-908 9928office@deutsche-pfandverwertung.dewww.deutsche-pfandverwertung.deOriginal-Content von: DEUTSCHE PFANDVERWERTUNG Ostermayer & Dr. Gold GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172777/5660094