Berlin (ots) -Die Bundesapothekerkammer hat ein neues Fortbildungscurriculum "Klima, Umwelt und Gesundheit" entwickelt. Thomas Benkert, Präsident der Bundesapothekerkammer: "Der Klimawandel hat direkte und indirekte Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Bei jeder Arzneimittelherstellung und -anwendung können zudem schädliche Stoffe in die Umwelt gelangen. Unsere Fortbildung soll die Apothekenteams dafür sensibilisieren und ihnen das Rüstzeug mitgeben, damit sie ihre Patientinnen und Patienten dazu kompetent informieren und beraten können."Die modulare Fortbildung wurde heute von der Mitgliederversammlung der Bundesapothekerkammer verabschiedet und kann in Zukunft von den Apothekerkammern der Länder angeboten werden.Die Fortbildung gliedert sich in drei Module und umfasst zehn Fortbildungsstunden. Das erste Modul beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit, zum Beispiel durch vermehrte Hitzewellen oder Luftschadstoffe. Über die Möglichkeiten, in der Apotheke möglichst nachhaltig und ressourcensparend zu arbeiten, geht es im zweiten Modul. Schwerpunkt des dritten Moduls ist das Zusammenspiel zwischen Arzneimitteln und Umwelt, zum Beispiel die Auswirkungen von Arzneimittelrückständen in der Umwelt oder welche Arzneimittel klimakritisch sind.Das gesamte Gesundheitswesen, zu dem unter anderem auch Apotheken zählen, ist für rund fünf Prozent der nationalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Auch durch die Anwendung von Arzneimitteln durch die Patientinnen und Patienten können schädliche Stoffe in die Umwelt eingetragen werden.Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, Tel. 030 40004-134, u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/5660093