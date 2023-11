DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 29. November (vorläufige Fassung)

=== 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: -0,5% gg Vm/-13,5% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/-14,3% gg Vj 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 3Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +3,1% gg Vj zuvor: +3,5% gg Vj 09:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Vorstellung des DIHK-Fachkräftereports, Berlin *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November 10:00 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Verband kommunaler Unternehmen, Deutsche Kreditwirtschaft und Deloitte, Pressegespräch zum Thema "Kapital für die Energiewende - wie die Finanzierung der Energiewende gelingen kann", Berlin 10:30 DE/GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Tag der Wohungswirtschaft, Berlin 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 93,7 zuvor: 93,3 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,0 zuvor: -9,3 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,9 Vorabschätzung: -16,9 zuvor: -17,9 *** 11:00 FR/OECD, Wirtschaftsausblick 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 3,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.08.2033 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:00 US/General Motors Co (GM), Update Geschäftsstrategie *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q annualisiert PROGNOSE: +5,0% gg Vq 1. Veröff.: +4,9% gg Vq 2. Quartal: +2,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,5% gg Vq 1. Veröff.: +3,5% gg Vq 2. Quartal: +1,7% gg Vq 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim Tag der Wohnungswirtschaft des GdW 2023, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 19:20 DE/Bundesfinanzminister Lindner, ZDF-Sendung "Was nun, Herr Lindner?" zu Konsequenzen aus dem Urteil des Verfassungsgerichts, Berlin *** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in der Harvard University *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November - DE/EZB, Nicht-geldpolitische Sitzung des EZB-Rats ===

