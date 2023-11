DJ Scholz deutet Merz-Attacke zu "Klempner der Macht" in Lob um

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Vorwurf von Unions-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU), er sei lediglich ein "Klempner der Macht", in ein Lob umgedeutet. Scholz verwies auf seine lange Erfahrung in Regierungsämtern und warf damit Merz indirekt dessen Unerfahrenheit auf diesem Gebiet vor.

Merz hatte zuvor Scholz im Bundestag scharf kritisiert und ihm die Eignung für sein Amt abgesprochen. "Sie sind ein Klempner der Macht, Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiter entwickeln soll", sagte Merz nach der Regierungserklärung von Scholz im Bundestag.

Nach seiner Reaktion auf diese Kritik befragt, betonte Scholz, er sei ein Anhänger des Handwerks in Deutschland. "Ich glaube, was wir über das Handwerk gelernt haben: Man muss Sachen sehr lange gemacht haben, übrigens auch in Regierungsverantwortung, um dann eine gute Regierungstätigkeit entfalten zu können. Da glaube ich habe ich doch eine gewisse Parallelität mit diesem ehrbaren Handwerk des Klempners. Ich jedenfalls bin stolz auf dieses Lob", sagte Scholz auf einer Pressekonferenz an der Seite von Ministerpräsidenten Robert Abela.

November 28, 2023 09:26 ET (14:26 GMT)

