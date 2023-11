© Foto: J. David Ake/AP



Wolfe Research empfiehlt den Kauf von Unternehmen, die ihre Dividenden seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich erhöht haben. Titel, bei denen die Gefahr einer Dividendenkürzung besteht, sollten raus aus dem Depot.Laut Wolfe Research dürften künftig defensivere Strategien in einem sich verlangsamenden Wirtschaftsumfeld den breiteren Markt übertreffen. Die Experten bevorzugen Dividenden-Aristokraten in Zeiten wirtschaftlicher Abschwächung oder Rezession, da eine langjährige Geschichte von Dividendenerhöhungen oft auf ein robustes Unternehmen und Shareholder Value hinweise. Trotz einer insgesamt positiven Entwicklung der US-Wirtschaft im Jahr 2023 mit einem BIP-Wachstum von 4,9 Prozent im …