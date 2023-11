Nachrichten vom Immobilienmarkt sowie Daten zum Verbrauchervertrauen hatten am Dienstag im frühen Handel keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse.New York - Die Lethargie an den US-Börsen hält auch am Dienstag an. Nachrichten vom Immobilienmarkt sowie Daten zum Verbrauchervertrauen hatten keinen erkennbaren Einfluss auf die Aktienkurse. Die Erwartung, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben und die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden wird, hat Aktien und Staatsanleihen im laufenden Monat beflügelt.

