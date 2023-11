Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) -



Mit seinem Geständnis hat er immerhin die Ehre des beschuldigten Mitarbeiters wieder hergestellt. Alle Achtung, dass der seine Entschuldigung angenommen hat. Denn die falschen Anschuldigungen hatten für ihn und das Hotel dramatische Folgen. Selbst ein finanzieller Schadensersatz wird nicht wieder gutmachen können, was Ofarims Opfer erleiden musste. Zurück bleiben nur Verlierer. Der Mitarbeiter, der bis heute unter den Folgen der Verleumdung leidet. Ofarim, der nach Aufmerksamkeit gierte, jedoch seinen eigenen Ruf ruinierte und den Juden in Deutschland einen Bärendienst erwiesen hat. Er trägt zumindest eine Mitschuld daran, wenn man künftig an ihrem Wort zweifelt, wenn sie angeben, beleidigt oder bedroht worden zu sein.



Pressekontakt:



Straubinger Tagblatt

Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes

Markus Peherstorfer

Telefon: 09421-940 4441

politik@straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5660226

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken