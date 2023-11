Leipzig (ots) -Bei MDR TWEENS wird diese Woche gefeiert: Das Programm für Heranwachsende zwischen 8 und 13 Jahren wird am 3. Dezember fünf Jahre alt. Mit einem eingezählten Raketenstart ging das MDR-Angebot am 3. Dezember 2018 um 10.00 Uhr live auf Sendung. Den Startschuss gab damals der 11-jährige Alex. Damit hat der MDR ein Angebot für Jüngere geschaffen und eine Lücke zwischen KiKA und funk-Angeboten geschlossen.Diese Woche feiert sich das junge Programm selbst - immer zwischen 16 und 18 Uhr bei MDR TWEENS Live. Die Redaktion schaut auf die Musik, die zur Geburtsstunde gespielt wurde, junge Hörerinnen und Hörer kommen zu Wort mit ihren ganz persönlichen Geburtstagsgrüßen. Und natürlich feiern auch verschiedene Prominente den fünften Geburtstag mit! Sogar Figarino und Kater Long John aus "Figarinos Fahrradladen" singen ein Ständchen.Seit Beginn von MDR TWEENS hat der erfolgreiche Kinder-Podcast "Figarinos Fahrradladen" hier seine neue Heimat gefunden. Der Podcast erzielt aktuell auf allen Audio-Plattformen rund 352.000 valide Downloads pro Monat. Anlässlich des 5. Geburtstags von MDR TWEENS geht "Figarinos Fahrradladen" auf Tour. Für einen der vier Termine im Dezember (14./15.12.; 18./19.12.) können sich Grundschulklassen noch bis zum 5. Dezember über mdrtweens.de bewerben - und mit etwas Glück kommt Raschid Sidgi alias Figarino alias Kater Long John zu ihnen ins Klassenzimmer. Holt euch Schauspieler Raschid Sidgi aka Figarino ins Klassenzimmer. | MDR.DEPünktlich zur Geburtstagswoche beschenkt MDR TWEENS auch sein Publikum mit der mittlerweile vierten Staffel von "Das Magische Mikro - der Zeithüpfpodcast für Kinder". Seit Sonntag, dem 26. November, sind die ersten Teile in der ARD Audiothek abrufbar. Darin entführen wieder prominente Stimmen in die Welt von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte.MDR-Programmdirektorin Jana Brandt gratuliert den Machern: "MDR TWEENS ist ein zutiefst öffentlich-rechtliches Programm im besten Sinne: Es holt die Kinder und Jugendlichen da ab, wo sie inhaltlich zu Hause sind - nicht nur musikalisch, sondern auch inklusive Sorgen und Nöten. Die Moderatorinnen und Moderatoren sowie das Redaktionsteam haben ein gutes Gespür für ihre Zielgruppe, greifen so immer wieder Themen auf, die auf dem Schulhof diskutiert werden und bieten Erklärungs- und Lösungsansätze für die Probleme der Heranwachsenden. Für dieses Engagement möchte ich mich herzlich bedanken."Für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sendet MDR TWEENS auf DAB+. Über das Internet erreicht der MDR mit seinem Livestream auf mdrtweens.de Heranwachsende weltweit. Und tatsächlich hat die Redaktion schon von überall auf der Welt Post erhalten.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5660230