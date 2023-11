Das Unternehmen hat eine Konzessionsfläche von 2.335 Hektar erworben, die sich über eine aus geologischer Sicht vorteilhafte Formation mit möglichen Basismetall- und Goldvorkommen erstreckt

Coquitlam, British Columbia, 28. November 2023 / IRW-Press / Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (FWB: 4T9B) (das "Unternehmen" oder "Canada Silver Cobalt") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vor kurzem über Online-Ausweisung 40 Claims mit einer Gesamtfläche 2.334,95 Hektar im näheren Umfeld der dem Unternehmen bereits gehörenden Claim-Gruppe Lowney-Lac Edouard, rund 100 km nordwestlich von Quebec City, erworben hat.

Das Konzessionsgebiet Lac Guay befindet sich rund 5 km südlich der Claim-Gruppe Lowney-Lac Edouard und ist über eine gut ausgebaute Kiesstraße erreichbar, die das Gebiet in Nord-Süd-Richtung durchquert und eine optimale Erreichbarkeit von potenziellen Bohrzielen gewährleistet (siehe nachstehende Lagepläne).

Die Claims umfassen eine pyritführende Paragneisformation der Montauban-Gruppe, die hier durch eine u-förmige Faltungszone dargestellt ist. Aus den geologischen Aktivitäten der Regierung liegen historische Ergebnisse zu einer geochemischen Probe aus dem Jahr 1967 (Nr. 1967002210) mit 5 ppm Nickel und 30 ppm Zink sowie einer Seesedimentprobe aus dem Jahr 2013 (Nr. 78535910) aus dem Lac Guay mit besonders interessanten Werten (0,17 g/t Ag, 1,3 ppb Au, 4,1 ppm Co, 8,15 ppm Cu, 7,8 ppm Ni und 70,5 ppm Zn) vor.

Die geologische Formation Montauban beherbergt außerdem die aufgelassenen Produktionsstätten unweit der Gemeinde Montauban-les-Mines rund 50 km weiter südlich, wo neben Blei und Zink auch Gold und Silber gefördert wurden.

"Dieses neue Konzessionsgebiet wird aufgrund der hervorragenden Straßenanbindung im Frühjahr ein erstklassiges Prospektionsgebiet darstellen. Angesichts der bekannten Mineralisierung im Umfeld und der ähnlichen Geologie hoffen wir auf eine sehr interessante Bergbausaison", so CEO Frank Basa, P.Eng.

Canada Silver Cobalt besitzt in der Provinz Quebec derzeit insgesamt 14 Konzessionsgebiete mit 32.185 Hektar Grundfläche, wo vor allem kritische Metalle und Batteriemetalle im Blickpunkt stehen. Die Übernahmeaktivitäten begannen Ende 2020 und wurden in den vergangenen drei Jahren präzisiert und durch neue Absteck- und Optionsvereinbarungen erweitert.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden vom Technikerteam von Laurentia bereitgestellt. Der Inhalt wurde von Claude Duplessis, P.Eng., einem Mitarbeiter von GoldMinds Geoservices Inc. und Mitglied des Québec Order of Engineers, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und freigegeben.

Abbildung 1: Lageplan mit dem Standort des Konzessionsgebiets Lac Guay

Abbildung 2: Lageplan mit den Mineralclaims von Lac Guay

Über Canada Silver Cobalt Works Inc.

Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.

Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, "NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada", Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.

Das Unternehmen besitzt außerdem: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor Kurzem ein nahezu 16.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat, (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es Explorationsarbeiten durchführen wird, (3) das Lithiumprojekt St. Denis-Sangster, das Greenfield-Explorationsflächen mit zahlreichen Pegmatiten über 260 Quadratkilometer entlang eines bedeutenden Kontakts zwischen vulkanosedimentären Gesteinen und archäischem Granit in der Nähe von Cochrane (Ontario) umfasst und an die Lithiumkonzessionsgebiete Case Lake von Power Metals angrenzt.

Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.

