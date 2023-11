Uniswap (UNI) zeigt Stärke: Neben Problemen bei Binance sorgen diese Gründe für den Anstieg

Der Kurs des Governance Tokens von Uniswap, UNI, hat in den letzten Wochen einen bemerkenswerten Anstieg hingelegt. Uniswap belebt inzwischen Platz 20 im Krypto-Ranking der größten Coins nach Marktkapitalisierung und kommt durch die jüngste Rallye auf eine Bewertung von mehr als 3,6 Milliarden Dollar. Mit dem heutigen Anstieg von mehr als 2 % summiert sich das Plus in den letzten 7 Tagen auf über 20 %, womit UNI in den Top 20 der mit Abstand größte Gewinner ist. Experten führen diesen Trend auf mehrere Schlüsselfaktoren zurück.

Uniswap als größter Gewinner

Während die meisten Altcoins Schwierigkeiten haben, ihre Gewinne der letzten Wochen zu halten und teilweise wieder Verluste einfahren, gibt es bei UNI derzeit scheinbar kein Halten mehr. Mit einem Plus von über 20 % liegt der Coin in den letzten 7 Tagen auf einem unbestrittenen ersten Platz, gefolgt von TON, der im selben Zeitraum nur um 4 % zugelegt hat.

(Top 20 Coins sortiert nach 7-Tages-Gewinnen - Quelle: coinmarketcap.com)

Auf Monatssicht hat UNI inzwischen sogar um mehr als 50 % zugelegt und damit an das Hoch vom August dieses Jahres anknüpfen können. Auch Year to Date liegt der Top 20 Coin damit wieder im Plus. Die Gründe für den Anstieg sind vielseitig.

Gründe für die Rallye

Zum einen sorgt ein Vorschlag zur Umverteilung der Stimmrechte innerhalb der Uniswap-Community für Aufsehen. Geplant ist die Verteilung von 10 Millionen UNI-Tokens an weniger einflussreiche Delegierte, um die Machtstrukturen im Voting-Prozess zu diversifizieren. Dies führte zu einer positiven Marktreaktion und trieb den Preis von UNI auf weit über 6 Dollar, den höchsten Wert seit August. Zwar kommt mit dem Vorschlag natürlich auch Kritik, insgesamt ist die Reaktion aber offenbar positiv.

Ein weiterer Treiber ist das gestiegene Handelsvolumen. Im November erreichte Uniswap ein Handelsvolumen von mehr als 16,5 Milliarden USD, das höchste seit einem halben Jahr. Allein in den letzten 24 Stunden beläuft sich das Handelsvolumen auf über 718 Millionen Dollar für UNI. Marktbeobachter vermuten, dass das Interesse an dezentralisierten Börsen (DEX) nach dem Führungswechsel und den Problemen bei Binance weiter zunehmen wird.

(TVL und Handelsvolumen Uniswap - Quelle: info.uniswap.org)

Technische Indikatoren und die Stimmung in der Krypto-Community sind ebenfalls bullish. Analysten weisen auf den Ausbruch von UNI aus einer schwierigen Zone im Bereich zwischen 4,50 und 5,50 Dollar hin. Der Relative Strength Index (RSI) über 50 und die Stabilisierung seit Tagen auf hohem Niveau deutet auch darauf hin, dass UNI die Gewinne halten und von hier aus sogar noch weiter steigen könnte.

(UNI-Chart mit RSI - Quelle: coinmarketcap.com)

Schließlich hat Uniswap ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Das Handelsvolumen hat in den ersten beiden Quartalen das von Coinbase übertroffen, und mit den Veröffentlichungen von Uniswap v4 und UniswapX sind neue Features hinzugekommen. Diese Entwicklungen, zusammen mit der Unterstützung einzigartiger Initiativen, wie dem ersten uranbasierten Token, haben Uniswap und seinen Token UNI im Rampenlicht des DeFi-Sektors gehalten.

Diese Faktoren verdeutlichen das anhaltende Interesse an Uniswap und seinem Token UNI, getrieben von technischen Aspekten sowie allgemeinen Marktentwicklungen im Bereich der dezentralisierten Finanzen (DeFi). Während andere Kryptobörsen von den Missständen bei Binance aktuell profitieren, stellt sich die Frage, wie sich die herbeigesehnten Bitcoin-ETFs auf die Kryptobörsen auswirken werden und ob diese einen Teils des Handelvolumens an herkömmliche Börsen umleiten werden. Ein Coin, der dagegen stark von den Entwicklungen rund um die Bitcoin-ETFs profitiert, ist der neue Bitcoin ETF Token ($BTCETF).

Überschreitet BTCETF morgen die 2 Millionen Dollar Marke?

Der neu eingeführte Bitcoin ETF Token ($BTCETF) hat sich eng an die Entwicklung der Spot Bitcoin Exchange-Traded Funds (ETFs) in den USA orientiert und erregt bereits erhebliches Interesse unter Investoren. Seit dem Start des Vorverkaufs, der in nur drei Wochen mehr als 1,9 Millionen Dollar eingebracht hat, hebt sich $BTCETF von anderen Krypto-Projekten durch seine einzigartige Token-Burn-Mechanik ab. Diese Mechanik, die auf Fortschritten bei den Bitcoin ETFs in den USA basiert, führt beispielsweise bei der Genehmigung eines Bitcoin ETFs durch die SEC zur Vernichtung von 5 % der BTCETF-Token, was den Wert der verbleibenden Token steigern kann.

(Bitcoin ETF Token Presale - Quelle: btcetftoken.com)

Ein weiteres attraktives Merkmal des $BTCETF-Tokens ist seine Staking-Funktion, die schon während des Vorverkaufs eine jährliche Rendite von 130 % bietet. Dies führt zu einer hohen Beteiligung im Staking Pool und könnte den Verkaufsdruck zum Börsenstart mindern, was zu einer Preissteigerung beitragen kann. Mit der Kombination aus Token-Burn-Mechanik und attraktiven Staking-Renditen positioniert sich der BTCETF-Token als potenziell starker Akteur im Kryptomarkt.

(Bitcoin ETF Token Staking Dashboard - Quelle: btcetftoken.com)

Der Vorverkauf, der in verschiedene Stufen mit jeweiligen Preisanstiegen unterteilt ist, hat inzwischen die sechste von zehn Phasen. Fast 2 Millionen Dollar an verkauften Token signalisieren, dass der Vorverkauf, der auf weniger als 5 Millionen Dollar begrenzt ist, schon bald wieder endet und eine Notierung an den Kryptobörsen bevorsteht. Marktbeobachter erwarten nach dem Listing einen starken Preisanstieg, der laut Schätzungen weit über dem 10-fachen des aktuellen Vorverkaufspreises liegt.

