Börsen News: Immobilien-Aktien vor Rallye? Vonovia & Aroundtown im Check

In den letzten Tagen ging der Erholungsrallye in den Indizes etwas die Luft aus. Zwar mangelt es aktuell an Verkaufsdruck, dennoch fehlen eben auch die Impulse nach oben. Die weiterhin rückläufigen Anleihenrenditen sind gemeinhin positiv, wurden vom Markt jedoch mittlerweile eingepreist. Besonders bullisch könnte sich diese nachhaltige Entwicklung für Immobilien-Aktien darstellen, die eben unter den hohen Zinsen massiv sanken. Zwar gab es bei vielen Immobilien-Aktien noch nicht die großen Kurssprünge. Dennoch notierten die Papiere der führenden deutschen Unternehmen zuletzt stabil.

Sollte der Markt wieder Stärke zeigen, könnten Immobilien-Aktien in einer Aufwärtsbewegung nach oben laufen. Werfen wir also einen Blick auf Vonovia und Aroundtown.

Immobilien-Aktien fortschrittlich analysieren

Vonovia

Die Vonovia Aktie gibt heute um rund 1 % nach. Dennoch gab es im vergangenen Monat eine Erholung um rund 20 %. Der Kurs stagniert aktuell bei 25 Euro. Der nächste Aufwärtsimpuls könnte bevorstehen, sobald Vonovia über 25,60 Euro schießt. Ein mögliches Stopp-Level wäre dann die Marke bei 25 Euro.

Zuletzt gelang der Vonovia Aktie der Sprung über die 24,25-24,50 Euro. Das charttechnische Bild bleibt damit konstruktiv. Die 200-Tagelinie sichert das positive Setup ab. Erst wenn die Vonovia Aktie wieder deutlich abrutscht, würde sich das Bild eintrüben. Kurzfristige Rücksetzer müssen jedoch eingeplant werden, sollten makroökonomische Daten wieder für einen Anstieg der Anleihenrenditen sorgen, die zuletzt deutlich zurückgekommen sind.

Aroundtown

Im laufenden Jahr notiert die Aroundtown Aktie unverändert. Vom Verlaufstief im Sommer haben sich die Papiere mittlerweile mehr als verdoppelt. Oberhalb von 2,35-2,36 $ würde sich das Chartbild hier aufhellen - ein Long-Setup könnte folgen.

Zuletzt hatten auch die Analysten von Warburg eine Kaufempfehlung ausgesprochen und das Kursziel auf 2,50 Euro angehoben - rund 10 % Kurspotenzial vom aktuellen Kurs. Hier referieren die Analysten auf eine mögliche Überraschung bei den nächsten Quartalszahlen. Denn das Unternehmen mit Fokus auf Gewerbeimmobilien könnte solide Zahlen melden, die dem Markt gefallen.

Turnaround bei Immobilien-Aktien im Jahr 2024?

Im Jahr 2024 könnten Immobilien-Aktien einen Turnaround erleben, besonders wenn die Zinsen fallen. Niedrigere Zinsen reduzieren die Kosten für die Aufnahme von Kapital, was für Immobilienunternehmen von entscheidender Bedeutung ist. Diese Unternehmen profitieren direkt von günstigeren Kreditbedingungen, da sie häufig auf Fremdfinanzierung angewiesen sind, um Immobilien zu kaufen, zu entwickeln oder zu renovieren. Die Refinanzierungskosten werden damit geringer, die Belastungsfaktoren sinken. Niedrigere Zinsen könnten auch die Nachfrage nach Immobilien beleben, da Hypotheken für Käufer erschwinglicher werden. Dies führt zu einer höheren Nachfrage nach Wohn- und Geschäftsimmobilien, was wiederum die Mieteinnahmen und die Immobilienwerte steigern kann.

Darüber hinaus können sinkende Zinsen die Attraktivität von Immobilien als Anlageklasse erhöhen, insbesondere im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren. Investoren könnten sich also verstärkt Immobilien-Aktien zuwenden, die mitunter auch als attraktive Dividendenzahler gelten.

In einem Umfeld fallender Zinsen könnten Immobilien-Aktien somit von mehreren Seiten profitieren, was einen potenziellen Aufschwung für die Branche im Jahr 2024 bedeuten könnte.

Anleger sollten gerade bei Immobilien-Aktien weiche Indikatoren wie das Sentiment berücksichtigen, die von Tools wie AltIndex bereitgestellt werden, da sie wertvolle Einblicke in die Marktstimmung und das Investorenverhalten bieten. Diese Daten ergänzen traditionelle Finanzanalysen und können helfen, Trends und Wendepunkte im Markt zu erkennen, die sonst unentdeckt bleiben könnten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.