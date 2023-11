Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 28. November 2023 zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat von Liechtenstein Wärme (Liechtensteinische Gasversorgung) bestellt. Neu werden Judith Hasler aus Laterns und Marco Gabathuler aus Chur für die Mandatsperiode vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2027 im Verwaltungsrat Einsitz nehmen. Judith Hasler ersetzt das bisherige Mitglied Nicole Kaiser-Bose, deren Mandatszeit am 31. Dezember 2023 endet.Im Verwaltungsrat sind, soweit möglich, Fachkompetenzen aus den Bereichen Unternehmensführung, Finanz- und Rechnungswesen, Energiewirtschaft und Technik sowie Recht vertreten. Die Neubestellungen erfüllen die Profile Recht und Energiewirtschaft/-technik.Der Verwaltungsrat von Liechtenstein Wärme setzt sich damit ab 1. Januar 2024 aus dem Präsidenten Othmar Oehri (Vaduz) und den Mitgliedern Marco Gabathuler, Judith Hasler, Dominik Oehri (Gamprin-Bendern) und Ferdinand Schurti (Triesen) zusammen. Die Regierung dankt der ausscheidenden Verwaltungsrätin Nicole Kaiser-Bose für ihre Arbeit im Verwaltungsrat der Liechtenstein Wärme und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. Den neu bestellten Mitgliedern wünscht die Regierung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit viel Freude und Erfolg.Pressekontakt:Ministerium für Inneres, Wirtschaft und UmweltMarkus Biedermann, GeneralsekretärT +423 236 60 09Markus.Biedermann@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100913963