Nach Ausschluss von Einwegkunststoff aus seinem Geschenksortiment streicht das Familienspirituosenunternehmen nun Kartongeschenkpakete ebenfalls

Das Familienunternehmen Bacardi gibt bekannt, dass es nicht nur Einwegkunststoff aus seinen Geschenkpackungen streicht, sondern auch die Anzahl der Kartongeschenkpackungen einiger seiner legendären Marken reduzieren wird.

The new limited-edition label for Bacardi-owned BOMBAY SAPPHIRE eliminates the need for a gift pack. The striking design was inspired by the gin brand's 100% sustainably sourced botanicals. (Photo: Business Wire)

Bereits vor Jahren hat sich Bacardi selbst die Enfernung von 100% des Einwegkunststoffes aus seinem Geschenksortiment bis Ende 2023 zum ehrgeizigen Ziel gesetzt. Dank innovativer neuer Designs konnte das Unternehmen bereits ohne rund 275 Tonnen des jährlich verwendeten Einwegkunststoffmarterials auskommen.

"Wir sind unglaublich stolz darüber, was wir bisher erreichen konnten, aber wir möchten noch einen Schritt weitergehen", so Rodolfo Nervi, Vice President Safety, Quality and Sustainability for Bacardi. "Wir möchten unsere Verpackungen nicht lediglich neu gestalten, um Plastik auszuschließen, sondern wir möchten alles tun, was für uns möglich ist, um unsere Kartonverpackungen ebenfalls zu reduzieren."

In diesem Sinne wird Bacardi nun mit der Reduzierung der Anzahl der Kartongeschenkpackungen für seine Marken, darunter BOMBAY SAPPHIRE® Gin, DEWAR'S® White Label Blended Scotch Whisky und MARTINI® Schaumweine beginnen. Durch diesen Schritt wird der Verbrauch von Kartonmaterialien allein im ersten Jahr um rund 100 Tonnen reduziert werden.

Wo Bacardi weiterhin Papier und Karton für seine Verpackungen einsetzt, ist es durch das Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) or the Forest Stewardship Council® (FSC®) zertifiziert.

Wir stehen nicht still. Wir sind ständig um Innovation bemüht. Seit mehr als 160 Jahren spiegeln unsere legendären Marken den sich wandelnden Geschmack jeder neuen Generation wider. Heute möchten die Konsumenten Getränke, die auf die umweltfreundlichste Art und Weise produziert wurden, und wir sind dabei, dies zu verwirklichen", ergänzte Rodolfo Nervi.

Weitere Informationen über Bacardi und sein ESG-Engagement (Environmental, Social Governance), einschließlich seiner Ausrichtung auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, finden Sie unter www.bacardilimited.com/good-spirited.

Über Bacardi

Bacardi Limited, das weltweit größte privat geführte internationale Spirituosenunternehmen, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, PATRÓN® Tequila, GREY GOOSE® Wodka, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100 Blaue Agave Tequila und andere führende und aufstrebende Marken, darunter D'USSÉ® Cognac, ANGEL'S ENVY® American Straight Whiskey und ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 161 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit rund 9.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 11 Ländern und Territorien und vertreibt seine Marken auf mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn oder Instagram.

Trinken Sie immer verantwortungsbewusst.

