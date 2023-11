© Foto: Unsplash



Vor dem OPEC+-Treffen am Donnerstag herrscht Uneinigkeit unter den Mitgliedern. Erwartet werden Förderkürzungen. In einem Szenario wird aber auch ein Preiskrieg durchgespielt, der die Preise einbrechen lassen könnte.Die Gespräche der OPEC+ über die Ölpolitik gestalten sich schwierig, so dass es eher eine Verlängerung der aktuellen Förderkürzungen als eine Erhöhung geben wird, wie Reuters am Dienstag unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. Saudi-Arabien hatte zuvor eine weitere Verknappung des Angebots gefordert, um die Talfahrt der Ölpreise zu stoppen. Das Treffen hatte eigentlich schon am Wochenende stattfinden sollen und wurde auf Donnerstag verschoben, wobei es online und nicht …