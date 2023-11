AI71 basiert auf dem weltweit anerkannten generativen KI-Modell Falcon

Das neue Unternehmen wird in verschiedene Bereiche der KI vorstoßen, mit anfänglichem Fokus auf die Bereiche Medizin, Bildung und Recht

In einer Zeit rasanter Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) unternimmt der Advanced Technology Research Council (ATRC) von Abu Dhabi mit der Gründung seines neuen KI-Unternehmens AI71 einen weiteren mutigen Schritt. Das Unternehmen baut auf den generativen KI-Modellen des Technology Innovation Institute (TII) Falcon auf und wird sich auf mehrere Bereiche spezialisieren und gleichzeitig noch nie dagewesene Optionen zur Kontrolle von KI-Daten für Unternehmen und Länder anbieten, die ihre Daten selbst hosten möchten, um den Datenschutz zu verbessern.

H.H. Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Chairman of the Abu Dhabi Executive Council launches AI71 along with H.E Faisal Al Bannai, Secretary General, Advanced Technology Research Council (Photo: AETOSWire)

Das neue KI-"Kraftwerk" wurde von S.H. Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, in Anwesenheit mehrerer Minister und Vertreter führender multinationaler Technologieunternehmen eröffnet.

Das Technology Innovation Institute von ATRC hat zwar die großen Sprachmodelle (LLMs) Falcon 7B, 40B und 180B entwickelt, doch die Tochtergesellschaft VentureOne von ATRC wird AI71 in verschiedenen Bereichen auf den Markt bringen, zunächst in den Bereichen Medizin, Bildung und Recht. AI71 ermöglicht den Zugang zu riesigen Beständen an anonymisierten Daten in diesen Branchen, die eine reiche und vielfältige Demographie repräsentieren, und bietet damit ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal zu anderen ernstzunehmenden KI-Märkten nämlich die hochdigitalisierte und vergleichsweise ausgereifte e-Infrastruktur der VAE.

In einer Zeit, in der die Innovation häufig schneller voranschreitet als der regulatorische Rahmen, ist das neue Unternehmen durch die schnelle Entscheidungsfindung der Regierung der VAE in einer einzigartigen Position, um seine verantwortungsvollen KI-Fortschritte weltweit zu nutzen und die langwierigen Prozesse zu umgehen, die oft mit solchen Entwicklungen verbunden sind.

Durch Partnerschaften und Kooperationen wird AI71 Kunden in die Lage versetzen, seine KI-Modelle einzusetzen und vom Zugang zu hochentwickelten Datenreservoirs zu profitieren und so eine hervorragende generative KI-Leistung sicherzustellen. Noch wichtiger ist, dass AI71 dezentrales Dateneigentum ermöglicht, so dass die Kunden die Kontrolle über ihre eigenen Daten behalten können. Dieses Angebot setzt Maßstäbe in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit und dient als Unterscheidungsmerkmal für KI-Projekte, bei denen die Datenhoheit entscheidend ist. Dies ist eine bahnbrechende Option für den Zugriff auf KI, insbesondere für Unternehmen, Großkonzerne und ausländische Regierungsstellen, die sicherstellen wollen, dass ihre Daten privat bleiben.

AI71 basiert auf einem innovationsfreundlichen, gesamtgesellschaftlichen Ansatz und auf der Prämisse, dass KI-Technologie nicht in den Händen einiger weniger bleiben sollte, sondern für mehr Menschen zugänglich sein muss, um kreative Innovationen zu fördern. Das neue KI-Unternehmen ist darauf ausgerichtet, Abu Dhabi und die VAE im weiteren Sinne als ernstzunehmenden KI-Wettbewerber zu profilieren und damit ein Zeichen für das Erwachsenwerden der wissensbasierten Wirtschaft des Landes zu setzen.

S.E. Faisal Al Bannai, Generalsekretär des Advanced Technology Research Council, sagte: "In den VAE ist Zusammenarbeit mehr als nur eine Praxis sie ist in unserer DNA verankert. Unsere generativen KI-Modelle von Falcon, die das Herzstück von AI71 bilden, geben Entwicklern, Unternehmen und Ländern die Möglichkeit, ihr eigenes Datenschicksal selbst in die Hand zu nehmen. Mit dem Zugang zu den zentralen Datensätzen der VAE ist die gezielte Kommerzialisierung unserer KI-Modelle über verschiedene Sektoren hinweg ein zentrales Element unserer AI71-Roadmap. Während wir diese Möglichkeit erforschen, verpflichten wir uns auch dazu, die KI-Modelle von Falcon ständig zu öffnen, denn nur durch die Demokratisierung dieser wertvollen Datenressourcen kann die gesamte Gesellschaft wirklich von dieser Entwicklung profitieren."

AI71 wird sich im Rahmen seiner innovativen Spezialisierung zunächst auf den medizinischen Bereich konzentrieren und versuchen, die Diagnose- und Entscheidungsfindungsmöglichkeiten zu verbessern. Dies wird sich positiv auf die Präzision und den Zeitaufwand für jeden Patienten auswirken.

Auch der Bildungs- und der Rechtssektor sollen von der Integration und den Verbesserungen der KI profitieren und zwar in allen Bereichen. Es geht um nuancierte Vorteile, die zu neuen Lösungen zur Unterstützung der gesellschaftlichen Entwicklung führen.

AI71 arbeitet mit sieben Partnern aus dem gesamten Ökosystem zusammen. Dazu gehören das Department of Government Enablement Abu Dhabi, das mehr als 30 Regierungsbehörden durch die Digitalisierung zentralisiert; das Office of Artificial Intelligence, Digital Economy, and Remote Work Applications, um die breitere Einführung zu unterstützen; ferner World Wide Technology, um gemeinsam integrierte On-Premise-KI-Lösungen zu entwickeln; CNTXT, um Datenetikettierungs- und Anmerkungsdienste bereitzustellen; Hub71, um Tech- und KI-Startups anzuziehen und zu skalieren; PwC Middle East, um Kundenanwendungsfälle zu adressieren; und schließlich AWS, um Rechenleistung zur Verfügung zu stellen.

Da KI die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, in absehbarer Zukunft beeinflussen wird, möchte das neu gegründete Unternehmen seine Angebote für Unternehmen auf der Grundlage der Branchennachfrage ausbauen und die weite Verbreitung von KI in der gesamten Wirtschaft fördern. AI71 bietet die Möglichkeit, einen Wandel herbeizuführen und ein KI-zentriertes Ökosystem in den VAE und darüber hinaus zu fördern.

Im Zuge der Auswirkungen von AI71 auf Unternehmen, Branchen und Regierungen wird VentureOne neue Spezialisierungen einführen, um die wachsende Nachfrage aus verschiedenen Sektoren zu decken.

