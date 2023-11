Der Schweizer Aktienmarkt hat den in der neuen Börsenwoche eingeschlagenen Abwärtstrend am Dienstag fortgesetzt. Immerhin grenzte der Leitindex SMI das Minus bis Handelsschluss noch ein.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den in der neuen Börsenwoche eingeschlagenen Abwärtstrend am Dienstag fortgesetzt. Immerhin grenzte der Leitindex SMI das Minus bis Handelsschluss noch ein. Einen weiteren Rücksetzer gab es für die Titel des Vermögensverwalters Julius Bär, während die UBS zu den wenigen Gewinnern im Hauptsegment zählte. Die Börse habe nach dem Steigerungslauf der letzten…

