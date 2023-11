FGI Worldwide LLC ("FGI"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Unternehmensfinanzierung, gab heute bekannt, dass der größte unabhängige Anbieter von Rechnungsfinanzierungen in Großbritannien, sich für Bibby Financial Services ("BFS"), FGI T.R.U.S.T. als Softwareplattform für das Management und die Verwaltung des Forderungsausfallschutzes entschieden hat.

FGI T.R.U.S.T. ist eine Cloud-basierte Plattform, die Technologie und hohe Funktionalität miteinander verbindet. Sie versetzt Unternehmen, Makler und Kreditgeber in die Lage, die Verwaltung von Kreditversicherungspolicen zu optimieren und zu automatisieren. Aus mehreren Plattformen wählte BFS T.R.U.S.T. aus. Ausschlaggebend dafür waren die robusten Funktionen und der flexible, lösungsorientierte Ansatz des Teams in der Partnerschaft. Der kooperative, mehrmonatige Implementierungsprozess wurde früher als geplant abgeschlossen.

"BFS ist ein weltweit anerkannter Marktführer in der Finanzdienstleistungsbranche, und FGI ist stolz darauf, die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens mit unserer T.R.U.S.T. Technologie zu unterstützen", erklärte Sami Altaher, Präsident von FGI. "Diese Partnerschaft ist der jüngste Schritt im Rahmen der globalen Expansion von FGI, da die Kreditgeber die Notwendigkeit erkennen, dass sie das Management ihrer Kreditversicherung und ihres Forderungsausfallschutzes optimieren müssen. Unsere Teams haben zusammengearbeitet, um eine reibungslose Implementierung der Software zu erzielen. Wir sind sehr erfreut über den Ausbau dieser Beziehung."

James Cooper, Chief Technology Officer bei BFS fügte hinzu: "Wir sind hocherfreut, dass BFS erfolgreich auf die T.R.U.S.T. Plattform migriert ist. Es war fantastisch, mit dem FGI-Team zusammenzuarbeiten, und wir haben festgestellt, dass der Grad der Professionalität unübertroffen ist. Wir freuen uns auf eine langfristige strategische Partnerschaft."

Über FGI

FGI Worldwide LLC (FGI) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Branche für gewerbliche Finanzierungen, das kleine und mittlere Unternehmen mit den Instrumenten ausstattet, die sie zur Steigerung ihrer Geschäftstätigkeit benötigen. Mittels seiner drei Kerngeschäftsbereiche FGI Finance, FGI Risk und FGI Technology bietet FGI seinen Kunden flexible und maßgeschneiderte Asset-basierte Kredit- und Kreditversicherungslösungen, die das internationale und nationale Wachstum unterstützen. T.R.U.S.T., das Flaggschiff von FGI, ist eine leistungsstarke webbasierte Kreditversicherungsmanagement-Plattform, die das Management und die Verwaltung von Kreditversicherungspolicen in Echtzeit automatisiert. Mit Hauptsitz in New York City und Niederlassungen in den USA, Kanada, Mexiko und Großbritannien bietet FGI seinen Kunden weltweit einzigartige und beziehungsorientierte Lösungen.

Weitere Informationen über FGI Worldwide finden Sie unter: www.fgiww.com

Über Bibby Financial Services

Bibby Financial Services (BFS) ist ein führender unabhängiger Finanzdienstleistungspartner für über 8.500 kleine und mittlere Unternehmen weltweit.

Wir bieten spezialisierte Lösungen in den Bereichen Betriebskapital, Anlagenfinanzierung und Devisen, die Unternehmen dabei unterstützen, auf nationalen und internationalen Märkten zu wachsen und zu florieren.

BFS wurde 1982 gegründet und gehört zur Bibby Line Group (BLG), einem vielseitigen und zukunftsorientierten Familienunternehmen, das seit über 200 Jahren persönliche, reaktive und flexible Kundenlösungen anbietet.

Wenn Sie mehr über Bibby Financial Services erfahren möchten, besuchen Sie uns: www.bibbyfinancialservices.com

