Stefan Risse, Kapitalmarktstratege von Acatis Investment, spricht bei wallstreetONLINE TV über die Tücken und Fallstricke von Börsengurus. Genau wie Börsenaltmeister Andrej Kostolany hält Riße nur wenig von so genannten Börsengurus. Er betont, dass niemand unfehlbar ist, insbesondere in der unvorhersehbaren Welt der Börse. Risse führt aus, dass der Unterschied zwischen einem Börsenaltmeister und einem Guru in der Erfahrung liegt. Altmeister wie Kostolany oder Börsenlegenden wie Charlie Munger und Warren Buffett, die sich durch fundiertes Wissen und langjährige Erfahrung auszeichnen, sind demnach von selbsternannten Gurus zu unterscheiden, die oft ohne substanzbasierte Einsichten handeln. Besonders kritisch sieht Risse die Praxis einiger Gurus, die ihre Position nutzen, um Aktien zu empfehlen, die sie selbst besitzen. Diese Taktik führt häufig dazu, dass Kleinanleger den Empfehlungen folgen und dadurch die Aktienpreise künstlich in die Höhe treiben.