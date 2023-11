Shopify mit straken Zuwächsen - Jetzt einsteigen oder Finger weg?

Am gestrigen Handelstag gehörte die Aktie von Shopify wieder einmal zu den Gewinnern an den internationalen Börsen und sorgte bei den Anlegern für wachsenden Optimismus. An dieser Stelle stellt sich die Frage, was hinter der Stärke steckt und ob sich ein Einstieg in die Aktie lohnt? Bevor wir diese Frage beantworten, zunächst ein Blick darauf, was Shopify einzigartig macht.

Die besten Aktien für nächste Woche

Shopify - Die cloudbasierte E-Commerce-Plattform im Überblick

Der Grundstein von Shopify wurde im Jahre 2014 in kanadischen Ottawa gelegt. Das Zentrum des Unternehmens bildet seitdem eine cloud-basierte und innovative E-Commerce-Plattform. Mithilfe dieser Plattform bietet Shopify insbesondere kleinen und mittelständischen Unternehmen weltweit die Chance, mit geringen Kosten und Aufwand einen professionellen Online-Shop zu eröffnen und erfolgreich zu betreiben. Dadurch können die Kunden schlussendlich den eigenen Absatz schnell und signifikant steigern sowie vollständig neue Geschäftsfelder erschließen. In der Zwischenzeit nutzen sogar diverse Großunternehmen die Dienste von Shopify.

Neben dem reinen Vertrieb der Produkte mithilfe der Dienstleistungen von Shopify werden den Shopbetreibern viele weitere Dienstleistungen angeboten. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören unter anderem die Bestandsverwaltung, die einfache Verknüpfung mit Social Media Stores (z.B. Facebook), die Integration von Apps in den Store sowie die Abrechnung und der Einkauf von Produkten. Insbesondere durch die Unterstützung beim Warenbezug beziehungsweise dessen Vereinfachung sind die Dienstleistungen für kleine Unternehmen von großem Interesse. Aber wie erzielt Shopify Gewinne?

Die Einnahmen werden zum Teil auf Basis einer monatlichen Gebühr erzielt, die für jeden Shop anfällt. Derzeit beginnt die Grundgebühr bei 36 Euro je Monat und steigt mit der Auswahl eines umfangreichen Paketes. Neben den monatlichen Grundgebühren erhebt Shopify eine Transaktionsgebühr bei Zahlungsabwicklung im Store. Aber das ist noch nicht alles. Durch die vielseitigen Zusatzleistungen werden Gelder in Form von attraktiven Provisionen und Gebühren in die Kassen des Unternehmens gespült.

Die Shopify-Aktie im Aufwind

Auch am gestrigen Tage stand die Shopify-Aktie wieder einmal im Plus, um genau zu sein um 2,62 Prozent. Blickt man an der Stelle weiter zurück, beispielsweise auf den Jahresbeginn, dann steht das Wertpapier seitdem um 98,8 Prozent in der Gewinnzone. Darüber hinaus liegt die Aktie alleine innerhalb des vergangenen Monats um fast 53 Prozent im Plus. Doch woran liegt das?

Der Zugewinn am Montag ist vor allem auf die positive Meldung über den erzielten Rekordumsatz in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar zurückzuführen, der durch die Shopify-Händler am vergangenen Black-Friday erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Zuwachs von 22 Prozent, vor allem durch die Warengruppen Bekleidung, Körperpflegeprodukte und Schmuck getrieben. Da Shopify u.a. durch die Abwicklung der Zahlungstransaktionen ebenfalls partizipieren kann, wirkt sich der Erfolg der Händler unmittelbar auf das Betriebsergebnis aus.

Der Trend herrscht allerdings nicht erst seit Black-Friday, sondern zeichnet sich schon das ganze Jahr ab. Nach aktuellem Stand wird der Umsatz von Shopify auf das Gesamtjahr 2023 betrachtet auf 6,98 Milliarden US-Dollar anwachsen, in Verbindung mit einem EBIT von 764 Millionen US-Dollar. Das stetige Sinken der Inflation, in Verbindung mit Lohnerhöhungen und einem robusten Arbeitsmarkt untermauert die Entwicklung. Ein mögliches Absenken des Zinsniveaus im kommenden Jahr könnte das Geschäft nochmals nachhaltig bekräftigen.

Den aktuellen Prognosen nach wird im kommenden Jahr ein Umsatz von 8,3 Milliarden US-Dollar erwartet. Der EBIT soll im gleichen Zug auf 1,33 Milliarden US-Dollar ansteigen, was einen Zuwachs von fast 75 Prozent bedeutet. Für entsprechenden Rückenwind sorgt zweifellos auch der erst kürzlich verkündete Deal mit dem Handelsriesen Amazon, dessen Logistiknetzwerk zukünftig in den USA genutzt werden kann. Langfristig wird alleine dadurch ein Umsatzwachstum von rund 3,5 Milliarden US-Dollar von Branchenexperten geschätzt.

Aktien mit AltIndex analysieren

Lohnt sich ein Kauf der Shopify-Aktie?

An der Stelle stellt sich dennoch die Frage, ob sich ein Kauf der Shopify-Aktie zum aktuellen Zeitpunkt anbietet, oder ob das Kurspotenzial womöglich schon ausgeschöpft ist? Blickt man auf das Allzeithoch, dann liegt alleine zu diesem das Kurspotenzial bei 125 Prozent, gemessen am aktuellen Kurs von 67,55 Euro je Anteilsschein.

Die Analysten vermitteln dem entgegen ein gemischtes Stimmungsbild. Während 21 von 48 Analysten zu einem Kauf der Shopify-Aktie raten, stufen 27 von ihnen nur zu einem "Halten". Das durchschnittliche Kursziel liegt in diesem Zusammenhang bei -2,91 Prozent innerhalb der kommenden zwölf Monate. Daran schließen die Unternehmenskennzahlen unmittelbar an, zumindest auf den ersten Blick. Das Verhältnis zwischen Kurs und Buchwert belief sich zuletzt auf 10,91, in Verbindung mit einem noch negativen KGV.

Doch das Stimmungsbild kann sich schnell wandeln, insbesondere dann, sobald sich die bisherige Entwicklung des Jahres in den kommenden Monaten fortsetzt und die Konsumstimmung allgemein stärker steigt. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf dem US-Markt sowie auf Europa. Bei einem Investment in die Shopify-Aktie sollte ein langfristiger Handelsansatz die Grundvoraussetzung sein.

Den Handel mit Aktien effektiv verbessern? So funktioniert's!

Jahrelang galten Finanzkennzahlen und News rund um Unternehmen als handfestes Werkzeug bei der Analyse von Aktien. Doch die Gegebenheiten haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt, wodurch weitaus mehr Daten zu Unternehmen vorliegen, die für eine erfolgreiche Analyse einbezogen werden können. Die Rede ist hierbei von Daten über die Downloadzahlen von Apps, Transaktionsdaten, Web-Traffic, Sentiment, Reddit-Mentions und weitaus mehr. Werden diese Daten effektiv in die Marktanalyse einbezogen, gelingt es schnell, Trends frühzeitig zu erkennen und schneller auf Veränderungen reagieren zu können.

Das schnelle und fundierte Erfassen der genannten Daten stellt Anleger und Großinvestoren nicht selten vor einer schier unlösbare Aufgabe. Altindex schafft in diesem Zusammenhang eine schnelle und einfache Abhilfe, quasi für jedermann. Hinter Altindex verbirgt sich ein KI-gestütztes Tool, welches Investoren mit den notwendigen Daten zielgenau in nur kurzer Zeit versorgt.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.