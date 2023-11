Sie ist 127 Meter lang und damit die längste Segeljacht der Welt. Ihr Name: Koru. Dabei handelt es sich um die neue Superjacht von Jeff Bezos, die so gigantisch ist, dass sie kaum in einen Hafen passt. Erst kürzlich verkündete Jeff Bezos, seinen Lebensmittelpunkt von Seattle nach Miami verlegen zu wollen. Und wenn der Milliardär nach Florida zieht, muss natürlich auch seine Superjacht namens Koru mit.AnzeigeAnzeige Einziges Problem: Die Jacht des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...