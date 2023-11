Berlin - Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD), hat die anhaltende Blockade der Türkei bei der Aufnahme Schwedens in die Nato scharf kritisiert. "Die Hinhaltetaktik der Türkei ist völlig inakzeptabel", sagte der SPD-Politiker dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben).



Die Nato sei "doch kein Basar, auf dem man die Preise immer höher treiben kann", so Roth. "Schweden und die Nato haben alle ihre Zusagen erfüllt - jetzt muss auch die Türkei endlich liefern." Der Nato-Beitritt Schwedens sei im Interesse der Nato und all ihrer Mitglieder, sagte er. "Es nutzt der Türkei rein gar nichts, wenn sie als unsolidarischer und unzuverlässiger Nato-Partner wahrgenommen wird", so Roth.



"Das türkische Parlament muss den Ratifizierungsprozess jetzt zügig abschließen."

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken