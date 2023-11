Capcom will mit diesem mit Spannung erwarteten neuesten Spiel der Serie die Marke Dragon's Dogma weiter etablieren

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Dragon's Dogma 2, das neueste Spiel der Dragon's Dogma-Serie, am 22. März 2024 herauskommen soll. Mit der Veröffentlichung von Dragon's Dogma 2 schließt Capcom ein äußerst erfolgreiches Jahr mit bedeutenden Titelveröffentlichungen für sein Geschäftsjahr 2023 ab.

Dragon's Dogma 2 ist der neueste Teil der Serie und der erste Haupttitel seit der Veröffentlichung des ursprünglichen Dragon's Dogma im Jahr 2012. Das Spiel wird auf der Capcom-eigenen RE ENGINE entwickelt, um eine völlig realistische Fantasiewelt zu schaffen, die aufwendig gestaltet ist und über eine beeindruckende Grafik verfügt. Darüber hinaus bietet das Spiel ein noch höheres Maß an spielerischer Freiheit als sein Vorgänger, während es den Spielern dank KI-gesteuerter Spielfiguren, die als Reisebegleiter fungieren, einen Vorgeschmack auf das Abenteuer in einer Gruppe gibt, wenn sie alleine spielen. Dragon's Dogma 2 befindet sich derzeit in der Entwicklung und soll ein Erlebnis bieten, das sowohl Neueinsteiger als auch langjährige Fans anspricht. Die Begeisterung für den Titel wurde auch auf der Tokyo Game Show 2023 im September 2023 deutlich, wo das Spiel für einen Preis in der Future Division ausgewählt wurde. In dieser Kategorie werden während der Messe Titel ausgezeichnet, die von Spielern mit größter Spannung erwartet werden.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Beteiligten zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung dafür einsetzt, um höchst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

ÜBER Dragon's Dogma

Die Dragon's Dogma-Serie besteht aus Action-Spielen in einem Fantasy-Setting, in dem die Spieler Abenteuer in einer weitläufigen offenen Welt voller Schwerter und Magie erleben. Seit der Veröffentlichung des ersten Spiels im Jahr 2012 wurde die Serie weltweit für ihre Gameplay-Funktionen gelobt, wie z. B. die "Pawn"-Abenteuerbegleiter, die eigenständig Aktionen durchführen können, was dazu führte, dass die Serie insgesamt über 7,9 Millionen Mal verkauft wurde (Stand: 30. September 2023).

Weitere Informationen zu Dragon's Dogma 2 sind verfügbar unter https://www.dragonsdogma.com/2/

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Distributor von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtloser Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

