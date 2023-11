Einmal mehr setzt die LZE GmbH eine Technologie aus der Forschung in ein Produkt um und bringt als Fabless-Halbleiterhersteller einen einzigartigen Dual 3D-Magnetfeldsensor auf den Markt: Der FH3D02. Basierend auf der HallinOne®-Technologie des Fraunhofer IIS, vereint der Magnetfeldsensor zwei 3D-Hallsensoren auf einem Sensor-IC. So kann er alle drei Komponenten des Magnetfelds an zwei Positionen messen und somit störfeldrobuste Anwendungen ermöglichen. Um den FH3D02 und weitere Sensoren aus der HallinOne®-Familie erfolgreich am Markt zu platzieren, kooperiert die LZE GmbH mit der matronic GmbH Co. Electronic Vertriebs KG, die mit diesem Halbleiter ihr Portfolio um das Magnetfeld-Segment erweitert.

Die LZE GmbH ist Bindeglied zwischen Forschung und Industrie, durch die Unternehmen einen unkomplizierten Zugang zu neusten Technologien in Form von greifbaren Produkten und Dienstleistungen erhalten. Nun wird das LZE zum Fabless-Halbleiterhersteller und bringt die patentierte HallinOne®-Technologie des Fraunhofer IIS mit dem Dual 3D-Magnetfeldsensor FH3D02 als Standardbaustein in den Markt.

Betriebssichere, robuste, fremdfeldunabhängige und zuverlässige Magnetfeldsensorik: Innovative HallinOne®-Technologie des Fraunhofer IIS

Der FH3D02 ist ein dualer 3D-Magnetfeldsensor, der zwei 3D-Hallsensoren mit der HallinOne® -Technologie auf einem Sensor-IC integriert hat. Der vielseitige Magnetfeldsensor eignet sich zur Messung aller Magnetfeldkomponenten in drei Dimensionen. Er kann als Magnetfeldsonde oder als Positionssensor für lineare oder rotatorische Bewegung von Permanentmagneten eingesetzt werden und das alles störfeldrobust, da die zwei integrierten 3D-Sensoren Differenzmessungen ermöglichen und somit externe Magnetfelder unterdrücken.

Eine wesentliche Anforderung, die ohne großen Aufwand realisiert werden kann, ist Fremdfeldunabhängigkeit: Mittels einer integrierten Spule sind die Sensorbausteine selbstdiagnosefähig. Und dies nicht nur einachsig, sondern auch mehrachsig. Selbst SIL-Anforderungen sind möglich.

Der FH3D02 bietet viele Vorteile wie z. B. Kostenvorteile gegenüber diskreten Sensoren, hohe magnetische und geometrische Präzision für robuste und langlebige Anforderungen sowie geringes Rauschen mit hoher Auflösung an die Positionssensorik.

Mit der Standardprogrammierung die z. B. auch die Fremdfeldrobustheit beinhaltet kann eine Vielzahl von Anwendungen sofort ausgewertet werden. Mit spezifischen Programmierungen können noch mehr Anwendungen angesprochen werden.

Typische Anwendungsbereiche sind u. a. berührungslose Längs- und/oder Rotationerfassung, berührungslose Winkelmessungen und Stromabtastungen in Consumer-, Industrie- und Automotive-Anwendungen.

Weitere Features der HallinOne®-Technologie, daraus resultierende Vorteile sowie auch weitere geeignete Anwendungsbereiche sind in den Daten- und Produktblättern aufgeführt.

Aus der Waschmaschine in die Welt: Kooperation von LZE und matronic

"Die Mission der LZE GmbH besteht darin, Hightech-Lösungen aus der Forschung in die Wirtschaft zu bringen. Die 3D-Magnetfeldsensoren in der HallinOne®-Technologie des Fraunhofer IIS stellt eine solche Hightech-Lösung dar", so Dr. Christian Forster, Geschäftsführer der LZE GmbH. "Die patentierte Technologie hat sich bereits am Markt bewährt", führt Dr. Forster weiter aus. "So findet sie bereits Einsatz in verschiedenen großvolumigen Applikationen, wie z. B. in Weißer Ware. Schätzungsweise sind bereits ca. 20 Mio. Stück der HallinOne®-Sensorbausteine mit unterschiedlichen Anforderungsprofilen im Markt. Wir freuen uns sehr, mit der matronic GmbH Co. Electronic Vertriebs KG als Vertriebspartner den Wirkungsgrad und Zugang zu dieser Technologie erheblich erhöhen zu können."

Auf Erfolgskurs mit matronic

Jürgen Fischer, Geschäftsführer der matronic GmbH Co. Electronic-Vertriebs KG, schließt mit seiner Perspektive an: "Aufbauend auf jahrzehntelangem Know-how des Fraunhofer IIS für magnetische Positionserfassung erweitert die HallinOne®-Technologie unser Angebot an Positionssensoren für praktisch jedes bewegliche Magnetsystem und bietet gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und funktionale Sicherheit, die in der Zukunft erforderlich ist. Mit der LZE GmbH als Inkubator stellen wir dem Markt diese Technologie zur Verfügung. Zunächst nehmen wir den FH3D02.in unser Programm. Weitere Sensoren aus der HallinOne®-Familie sollen folgen."

Preise und Muster sind ab sofort über matronic erhältlich

Weitere Informationen über den FH3D02 finden Sie unter https://matronic.de/hersteller/lze-gmbh/

Über die LZE GmbH

Die LZE GmbH mit Sitz in Erlangen macht aus Forschung kommerzielle Produkte: Als Technology Transfer Office des Leistungszentrums Elektroniksysteme mit den Forschungspartnern Fraunhofer IIS, Fraunhofer IISB und Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg identifiziert sie potente Spitzentechnologien und entwickelt daraus unkompliziert einsetzbare B2B-Produkte und

-Dienstleistungen. Unternehmen können diese in Form von fertigen Hardware-Modulen, Software-Bibliotheken oder als reine Lizenzprodukte direkt online bei der LZE GmbH erwerben. Gleiches gilt für begleitende Dienstleistungen oder datengetriebene Produkte. Damit profitieren Kunden der LZE GmbH nicht nur von einer kurzen Time-to-Market, sondern sichern sich wichtige Wettbewerbsvorteile durch die Verwertung neuester Technologien. Darüber hinaus entwickelt die LZE GmbH auch im direkten Kundenauftrag komplette Produktlösungen und unterstützt Unternehmen dabei, diese gewinnbringend in ihre eigene Wertschöpfung zu integrieren. Die LZE GmbH und ihre Forschungspartner blicken dabei auf über 30 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Identifikations-, Lokalisierungs- und Kommunikationstechnologien sowie Elektroniksystemen zurück.

Erfahren Sie mehr über die LZE GmbH und ihr Leistungsangebot unter https://lze-innovation.de/

Über die matronic GmbH Co. Electronic-Vertriebs KG

matronic mit Sitz in Tübingen ist ein modernes und dynamisches Unternehmen. Der Geschäftszweck ist Distribution mit elektronischen Bauelementen. Kunde und Kundenzufriedenheit stehen an vorderster Stelle für unser aktives und tägliches Tun und Handeln. Seit mehr als 50 Jahren bieten wir hervorragenden Service, den wir stetig weiterentwickeln und verbessern. Mit zuverlässigem Lieferservice, kompetenter Beratung, individuellen Logistikkonzepten und intelligenten Lösungen erreichen wir für unsere Kunden entscheidende Vorteile. Unser Leistungsspektrum reicht von der Bereitstellung von Muster über Design In und Applikations-Engineering, über kundenspezifischen Liefer- und Logistikservice bis hin zur Beschaffung von abgekündigten und schwer beschaffbaren Bauteilen weltweit. Führende internationale Großunternehmen und namhafte High-Tech-Unternehmen schätzen uns als zuverlässigen Partner.

Erfahren Sie mehr über matronic unter https://matronic.de/

