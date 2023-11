FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.11.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS GB GROUP PRICE TARGET TO 300 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TREATT PRICE TARGET TO 610 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 450 (415) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 32 (30) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2200 (2500) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS IMPAX ASSET MANAGEMENT PRICE TARGET TO 700 (1000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PETS AT HOME PRICE TARGET TO 440 (460) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 475 (450) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 540 (630) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1400 (1420) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2280 (2130) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 250 (170) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 295 (290) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AVIVA PRICE TARGET TO 485 (495) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES M&G PRICE TARGET TO 250 (230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BP PRICE TARGET TO 520 (530) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3000 (3100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 323 (379) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS DIAGEO TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 3500 PENCE - JPMORGAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1150 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7000 (7500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TI FLUIDS PRICE TARGET TO 160 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 3600 (3900) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2900 (2800) P - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HALEON PRICE TARGET TO 295 (280) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 500 (490) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 201 (205) PENCE - 'SELL'



