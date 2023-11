V-Nova schließt die Übernahme von Parallaxter ab und erweitert damit sein IP-Portfolio um die PresenZ XR-Technologie

PresenZ, das durch die einzigartige Komprimierung von V-Nova freigeschaltet wird, ermöglicht es den Zuschauern, Filme in 6 Degree of Freedom (6DoF)-Kinoqualität zu erleben, als ob sie sich im Film selbst befinden würden

V-Nova kooperiert bereits mit führenden Studios, um Inhalte im V-Nova PresenZ-Format zu veröffentlichen

V-Nova, ein führender Anbieter von Datenkompressionslösungen, kündigt die vollständige Übernahme von Parallaxter Srl an, womit die früheren Investitionen in das Unternehmen abgeschlossen und es in die V-Nova-Gruppe integriert wird. Parallaxter sind die XR-Experten, die hinter der PresenZ-Technologie stehen, und diese Übernahme wird das Portfolio von V-Nova an IP und Technologien in den Bereichen VR/XR und Gaming maßgeblich erweitern sowie die Position des Unternehmens in der Daten- und Videokomprimierungsbranche weiter stärken.

V-Nova PresenZ, ein mit dem Lumiere Award ausgezeichnetes Format, das die PresenZ-Technologie von Parallaxter mit der Punktwolkenkompression von V-Nova kombiniert, wird das Storytelling in VR revolutionieren. Das Format bietet den Nutzern cineastischen Fotorealismus und 6DoF für die Echtzeitnavigation in vorgerenderten Szenen, sodass die statischen Blickwinkel überwunden werden und die volle Immersion erreicht wird. Die Skalierung von V-Nova PresenZ wird dank MPEG-5 LCEVC Enhanced Pixel Streaming auch auf eigenständige XR-Geräte ausgeweitet.

Das Format lässt sich in die Standard-Workflows bei der Produktion von Computergrafiken und Spezialeffekten einbinden, wodurch die Kosten für die Produktion von Inhalten erheblich gesenkt werden können. Außerdem unterstützt es die Integration von vorgerenderten fotorealistischen Assets mit in Echtzeit gerenderten interaktiven Elementen und After Effects, was neue Möglichkeiten der interaktiven Immersion eröffnet.

"Wir freuen uns sehr darüber, unseren Partner Parallaxter und seine PresenZ-Technologie in der V-Nova-Familie willkommen zu heißen", so Guido Meardi, CEO von V-Nova. "Das neue, kombinierte Format setzt neue Maßstäbe in der digitalen Unterhaltung, indem es mit sechs Freiheitsgraden (6DoF) komplett immersive, lebensechte Erlebnisse bietet, die das traditionelle visuelle Storytelling revolutionieren. Gemeinsam mit führenden Studios arbeiten wir an mehreren Produktionen und bereiten uns darauf vor, dieses bahnbrechende Erlebnis in Kürze den Verbraucherinnen und Verbrauchern vorzustellen. Unser Ziel besteht darin, die Zukunft der digitalen Unterhaltung zum Leben zu erwecken und so neue Formen des Erzählens und Erlebens von Geschichten zu ermöglichen."

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit V-Nova", so Tristan Salome, CEO von Parallaxter. "Die Datenkomprimierungstechnologie von V-Nova und die einzigartige Lösung von Parallaxter für volumetrische Immersion ergänzen sich perfekt und werden es uns ermöglichen, die Grenzen der immersiven visuellen Darstellung zu erweitern und qualitativ hochwertige digitale Erlebnisse in großem Maßstab zu liefern. Stellen Sie sich vor, Sie tauchen in CGI in Hollywood-Qualität ein und erleben lebensechte Parallaxe, Okklusion, Reflexionen und Texturen bei maximaler Bildrate des Displays."

Eubelius CVBA stand bei der Transaktion als Berater zur Seite.

Über V-Nova

V-Nova engagiert sich dafür, digitale Erlebnisse in höherer Qualität in großem Maßstab zugänglich zu machen. Die Technologien von V-Nova, darunter MPEG-5 LCEVC und VC-6, basieren auf dem innovativen Einsatz von KI und paralleler Verarbeitung, verbessern die Daten-, Video-, Bild- und Point-Cloud-Komprimierung und wurden von MPEG, ISO und SMPTE zum internationalen Standard erklärt. Dank der kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung verfügt V-Nova über ein Portfolio mit über 900 internationalen Patenten sowie über eine Reihe von Softwareprodukten und -lösungen. Mehr über V-Nova: www.v-nova.com

Über Parallaxter

Das 2014 gegründete belgische XR-Softwareunternehmen Parallaxter SRL entwickelte und patentierte PresenZ, das revolutionäre Punktwolkenformat Volumetric Movie. Das Format bietet dem Nutzer einen noch nie dagewesenen Immersionskomfort im Vergleich zu "normalen" 360-Grad-Filmen und eine bislang unerreichte visuelle Wiedergabetreue beim Offline-Raytracing im Vergleich zum Echtzeit-Rendering. Der Betrachter hat dank der sechs Freiheitsgrade, die eine "Wolke" aus Datenpunkten erzeugen, in der sich der Betrachter frei bewegen kann, wirklich das Gefühl, sich mitten im Film zu befinden.

