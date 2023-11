Die globale Initiative wird die Gillette Gaming Alliance nutzen, um durch individuell gestaltete soziale Inhalte für Begeisterung zu sorgen

Seit über zehn Jahren hilft Gillette, das weltgrößte Unternehmen für Männerpflege, Spielern dabei, ihr bestes Aussehen zu erreichen und zu spielen, sei es beim Spielen oder im Alltag. In diesem Jahr erfrischt Gillette seine Herangehensweise und schafft mit seiner neuesten Kampagne "Hit Reset with Gillette" eine neue Ära des Gamings. Gillette ermutigt die Gaming-Community, nach einer durchgespielten Nacht einen Reset zu machen, als besserer Spieler zurückzukommen und mit einer frischen Rasur gut in den Tag zu starten. "Reset" zu drücken ist ein universeller Begriff in der Welt der Spiele und passt perfekt zur Körperpflege. Er lädt Spieler und Fans dazu ein, den Tag mit einem optimalen Äußeren zu beginnen, sich von seiner besten Seite zu zeigen und selbstbewusst zu sein, sei es beim Spielen oder bei allem, was der Tag bereithält.

Um die Gaming-Community weiter zu inspirieren, wird Gillette seine Gillette Gaming Alliance nutzen, um "Hit Reset with Gillette"-Inhalte zu erstellen und Streams für ihre jeweiligen Regionen auf Twitch, YouTube und sozialen Medienplattformen zu hosten. Neu in diesem Jahr ist, dass sich die Gillette Gaming Alliance von einer All-Star-Streaming-Liste zu einer globalen Community entwickelt von passiven Zuschauern zu aktiver Teilnahme. In den Regionen auf der ganzen Welt gibt es Teammitglieder, die ihr Land, ihre Kultur und ihre Sprache repräsentieren und Inhalte für bestimmte Marketing- und Produktprogramme in diesem Markt erstellen. Außerdem können sich Spieler und Fans wie nie zuvor durch UGC, soziale Medien und Aktivierungen bei einigen der größten Gaming-Events einbringen.

Die Gillette Gaming Alliance zu der neue und alte Mitglieder wie AJ3 (UK), Elded (MEX), PizFN (IT), Xiuder (IT), Tvander (SP) Idreau (FR) gehören wird durch maßgeschneiderte Inhalte hervorheben, wie sie ihren Morgen selbst in die Hand nehmen, indem sie ihre persönliche "Reset-Routine" vorstellen und ihr Publikum weltweit auffordern, dasselbe zu tun ihre Rasier- und Spielroutine mit Gillette zu beginnen und über den kommenden Tag nachzudenken und darüber, wie sie das Beste aus sich herausholen können. Darüber hinaus wird die Gillette Gaming Alliance die Community weiterhin mit Tipps und aufklärenden Inhalten rund um hilfreiche Pflegeroutinen und "Reset"-Rituale versorgen.

"Gillette unterstützt Gamer und Kreative dabei, sich mit ihrer Pflegeroutine auf den Tag einzustellen, um ihr Bestes zu geben und zu spielen", erklärt Daniel Ordonez, Global Brand Franchise Leader bei Gillette. "Wir freuen uns sehr, unser Spielprogramm in diesem Jahr mit der Kampagne "Hit Reset with Gillette" zu erweitern. "Reset" zu drücken ist ein universeller Begriff in der Welt der Spiele und passt perfekt zur Pflege eine Aufforderung an die Spieler, den Tag mit einem optimalen Äußeren zu beginnen, um ihr Bestes zu geben, sei es beim Spielen oder bei allem, was der Tag bringt. Hit Reset wird auch mit unserer neuen Gillette Gaming Alliance eingeführt, die auf neue und aufregende Weise Spiel- und Pflegeinhalte schafft. Sie werden auch bei einigen der größten Veranstaltungen weltweit aktiv sein, um mit der Gaming-Community in Kontakt zu treten. Es wird ein aufregendes Jahr werden."

Um das "Hit Reset with Gillette"-Programm offiziell zu starten, wird Gillette mit The Esports Awards zusammenarbeiten dem globalen Gaming-Event, das jedes Jahr vor Millionen von Zuschauern herausragende Leistungen in den Bereichen Gaming, Esports und Content Creators würdigt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Gillette während des gesamten Programms präsent sein. Dazu gehören der Reset mit Gillette-Inhalten vor der Show, die Integration von GilletteLabs-Produkten und die Teilnahme von Alliance-Mitgliedern, die ihre Erfahrungen mit Gillette teilen werden. Darüber hinaus werden die Teilnehmer und Zuschauer dazu ermutigt, ihre Pflege- und Spielroutine mit Hilfe von Gillette zu "resetten".

"Hit Reset with Gillette" ist die jüngste Ankündigung von Gillette Gaming, die kurz nach der äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Gillette und Razer, der weltweit führenden Lifestyle-Marke für Gamer, die ultimative Kooperation in Sachen Pflege und Gaming vorstellt. Die beiden Marken, die beide eine reiche Geschichte und Tradition in der Community haben, treffen sich am Schnittpunkt von Design, Innovation und Spitzentechnologie, um die GilletteLabs Razer Limited Edition zu enthüllen. Die jüngste Zusammenarbeit umfasst ein Rasierset, das aus einem Griff, Rasierklingen und einem magnetischen Ständer besteht und mit den charakteristischen Designcodes und Motiven von Razer wie dem dreiköpfigen Schlangenlogo versehen ist.

Das unverzichtbare Pflegeaccessoire für alle Gamer und Fans, das von Medien und Streamern gleichermaßen geliebt wird, ist ab sofort unter gillette.com/razer erhältlich. Mit der GilletteLabs Razer Limited Edition kann die Gaming-Community auf der ganzen Welt nun ihre Rasier- und Gaming-Routine umstellen und mit Zuversicht in den Tag starten.

