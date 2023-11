TX Group / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Am heutigen Strategietag für institutionelle Investoren und Analysten werden die Entwicklung des Medien- und Werbemarkts sowie die Zielsetzungen für 20 Minuten, Tamedia und Goldbach erklärt. Die Medienbranche befindet sich in einem tiefgehenden strukturellen Wandel, von dem auch die zur TX Group gehörenden Unternehmen 20 Minuten, Tamedia und Goldbach betroffen sind. Mit der Pflege der hohen Qualität und der laufenden Verbesserung ihrer Angebote sowie der Anpassung der Strukturen und Kostenbasis an die Realitäten im Medien- und Werbegeschäft werden die Unternehmen der Gruppe mittelfristig eine nachhaltige Entwicklung erreichen. Wettbewerbsfähige Margen sind eine Voraussetzung, um das langfristige Bestehen der Unternehmen zu sichern. Sie ermöglichen es, konjunkturelle Schwankungen zu überstehen und in die Zukunft zu investieren. Der Kontext ist für jedes Unternehmen unterschiedlich. Aufgrund der Entwicklung vergleichbarer Unternehmen im In- und Ausland, der Marktposition und der geplanten Entwicklungspfade wurden die Bandbreiten für mittelfristige Margenziele abgeleitet.

Segment/ Geschäftseinheit Ziel 2026 EBIT adj.* Marge 20 Minuten 14-16 % Tamedia 8-10 % Goldbach (ohne Aussenwerbung) 18-22 % Goldbach Neo (OOH)** 12-14 % *EBIT adj. ist das normalisierte Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Wertminderungen aus Unternehmenszusammenschlüssen und entspricht nicht dem Reingewinn. Die Ausschüttungspolitik der TX Group basiert auf dem Free Cashflow. Normalerweise werden 35 bis 45% des FCF vor Fusionen und Übernahmen und nach Dividenden an Minderheiten und Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten ausgeschüttet. **separates Margenziel aufgrund der kürzlich erfolgten Übernahme von Clear Channel Schweiz. 20 Minuten steht für ein werbefinanziertes Medienangebot in der Schweiz, Österreich und Luxemburg. In der Schweiz ist 20 Minuten klare Marktführerin, täglich verzeichnen die digitalen Plattformen der 20 Minuten Gruppe rund 4.6 Millionen Besuche. Die Verlagerung des Medienkonsums von der gedruckten Zeitung zu den digitalen Plattformen und weiter zu den sozialen Medien ist eine anspruchsvolle Herausforderung: Die digitalen Werbeerträge aus der Schweiz werden zu grossen Teilen von den globalen Tech-Giganten abgeschöpft. Zudem hat sich das digitale Angebot der gebührenfinanzierten SRG zu einer direkten Konkurrenz entwickelt. Um eine wirtschaftlich nachhaltige Basis zu erhalten und Investitionen in Innovation zu ermöglichen, ist ein striktes Kostenmanagement nötig. Innovationen in der Publizistik, im digitalen Produkt und bei den Werbeprodukten sind die Basis, um die Reichweite weiter zu steigern und ein attraktives Werbeangebot zu bieten. Tamedia steht für ein vielfältiges Portfolio von traditionsreichen Medienmarken in der deutschen wie in der französischen Schweiz und betreibt drei Zeitungsdruckereien. Das Geschäftsmodell beruht auf Abonnementserträgen. Eine grosse Herausforderung und Priorität besteht darin, den strukturell bedingten Rückgang bei den gedruckten Zeitungen mit neuen digitalen Angeboten zu kompensieren. Das gilt auch für den zweiten Ertragsstrom aus dem Werbemarkt. Tamedia strebt eine Diversifizierung der Ertragsströme an. Investitionen in neue, innovative Wachstumsfelder sind dazu erforderlich. Im Zuge des Transformationsprozesses werden alle Segmente kontinuierlich evaluiert und insbesondere rückläufige Segmente im Rahmen von Restrukturierungsinitiativen auf ihre Nachhaltigkeit überprüft. Goldbach ist die führende Schweizer Werbevermarkterin und erreicht mehr als 85 Prozent der Bevölkerung. In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Werbung auf den klassischen Kanälen TV, Radio und Print rückläufig, während sich neue digitale Kanäle etabliert haben. Im digitalen Werbemarkt stellen die internationalen Tech-Konzerne auch in der Schweiz eine starke Konkurrenz dar. Um eine gesunde Geschäftsbasis zu schaffen, setzt Goldbach auf eine hohe Kostendisziplin und investiert gleichzeitig in Wachstumsbereiche. Bei der Fernsehwerbung hat Goldbach den Markt konsolidiert: Ab 2024 wird sie das gesamte Inventar aller privaten TV-Sender der Schweiz vermarkten. Zugleich wird mit den Replay Ads ein innovatives Produkt aufgebaut. Auch die Kundenbasis wird gestärkt, indem die Vermarktung gezielt auf KMU ausgedehnt wird. Goldbach Neo ist in der Schweizer Aussenwerbung eine führende Anbieterin und verfügt über rund 25'000 Werbeflächen. Im Gegensatz zu anderen Werbegattungen wächst der Markt. Auch in der Aussenwerbung wird digitalisiert, wobei der wachsende Marktanteil des digitalen Aussenwerbe-Geschäfts hauptsächlich auf inkrementellen Zuwächsen beruht und nicht auf der Kannibalisierung des traditionellen Geschäfts. Dank Synergieeffekten und Skalenvorteilen aus der in diesem Jahr erfolgten Integration von Clear Channel Schweiz und Neo Advertising wird Goldbach Neo mittelfristig eine Steigerung der Marge erzielen. Kontakt

Die TX Group bildet ein Netzwerk von Plattformen und Beteiligungen, das den Nutzerinnen und Nutzern täglich Informationen, Orientierung, Unterhaltung sowie Hilfestellungen für den Alltag bietet. Die Wurzeln liegen in der Publizistik mit den vielfältigen Zeitungen von Tamedia sowie den Medien von 20 Minuten. Ergänzt wird das Portfolio durch die Werbevermarkterin Goldbach. Die TX Group ist Ankeraktionärin der SMG Swiss Marketplace Group und von JobCloud, hält Mehrheitsbeteiligungen an Doodle und Zattoo und ist durch TX Ventures als Investorin im Bereich Fintech engagiert. Das 1893 gegründete Unternehmen ist seit 2000 an der Schweizer Börse kotiert. www.tx.group

