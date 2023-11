SwissAI steigert die Rentabilität und Qualität der Ladeinfrastruktur für ihre Partner

Die Mercedes-Benz Mobility AG hat sich für SwissAI als KI-Anbieter für Netzplanung und Standortwahl entschieden, um ihr erstes Netz aufzubauen. SwissAI bietet ihrem Partner in der Automobilindustrie eine hochmoderne KI-basierte Analyse- und Prognose-SaaS-Plattform AIOME. Die Software beschleunigt die Standortwahl und die Pläne für die Bereitstellung von Ladeinfrastrukturen und steigert gleichzeitig die Rentabilität sowohl für unseren Automobilpartner als auch für seine geschätzten Kunden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231128997774/de/

SwissAI's AIOME platform factors in drivers' behaviors as they move from place to place in their day to day lives. Based on future demand, the platform selects charger locations that offer maximum comfort and convenience, including long-distance travel demand. (Graphic: Business Wire)