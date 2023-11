FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 145 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 300 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CLS HLDGS PRICE TARGET TO 114 (175) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS SIRIUS REAL ESTATE PRICE TARGET TO 102 (123) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS TREATT PRICE TARGET TO 700 (730) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS URBAN LOGISTICS REIT PRICE TARGET TO 142 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS BIG YELLOW WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1186 PENCE - BERENBERG STARTS CAPITAL & REGIONAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 68 PENCE - BERENBERG STARTS GRAINGER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 305 PENCE - BERENBERG STARTS LIFE SCIENCE REIT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 79 PENCE - BERENBERG STARTS SAFESTORE WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 808 PENCE - BERENBERG STARTS SEGRO WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 863 PENCE - BERENBERG STARTS UNITE GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1052 PENCE - BERENBERG STARTS WORKSPACE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 643 PENCE - CITIGROUP RAISES B&M TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 640 (540) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS ALPHAWAVE SEMI WITH 'BUY' - PRICE TARGET 150 PENCE - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1280 (1200) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 275 (300) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES NCC GROUP PRICE TARGET TO 150 (131) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS 888 HOLDINGS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 97 (150) PENCE - JPMORGAN RAISES NATWEST TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 280 (230) PENCE - MORGAN STANLEY INITIATES B&M WITH 'EQUAL-WEIGHT' - TARGET 600 PENCE - MORGAN STANLEY STARTS B&M WITH 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES B&M TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 700 (520) PENCE - RPT/RBC STARTS BLUEFIELD SOLAR INCOME WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 135 PENCE - RPT/RBC STARTS FORESIGHT GROUP WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 110 PENCE - RPT/RBC STARTS FORESIGHT SOLAR FUND WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 110 PENCE - RPT/RBC STARTS RENEWABLES INFRASTRUCTURE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 140 PENCE - RPT/RBC STARTS THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 140 PENCE - UBS CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 148 (173) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES DELIVEROO PRICE TARGET TO 222 (215) PENCE - 'BUY'



