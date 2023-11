EQS-Ad-hoc: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Traumhaus AG beantragt Eigenverwaltungsverfahren



30.11.2023 / 15:31 CET/CEST

Der Vorstand der Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2) hat nach umfassender Prüfung aller bestehenden Optionen entschieden, einen Antrag auf Einleitung eines Eigenverwaltungsverfahren zu stellen. Das vorläufige Eigenverwaltungsverfahren soll sich dabei auf die Traumhaus AG, die Heinrich Hildmann Gesellschaft für energieeffizientes Bauen mbH und die Traumhaus Fertigteilwerk GmbH beziehen. Nachdem Gespräche über einen Überbrückungskredit oder andere liquiditätsstützende Maßnahmen zur Sicherung der Finanzierung des Konzerns gescheitert sind, droht die Zahlungsunfähigkeit. Neben Gesprächen mit strategischen Investoren strebt der Vorstand Vereinbarungen mit den wesentlichen finanzierenden Banken, die Neubewertung verschiedener laufender Geschäfte sowie verschiedene operative Sanierungsmaßnahmen an. Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und Pionier für iSerielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau, Fertigteil- und Modulproduktion und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. Medienkontakt: Traumhaus AG

Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden

ir@traumhaus-familie.de MSL Dr. Silcher Stuttgart, Heilbronn

Zettachring 2 70567 Stuttgart

erik.silcher@silcher.com BeckerBeratungsGesellschaft (BBG)

Klaus-Karl Becker

Neustr. 23

55296 Gau-Bischofsheim / Mainz

+49 (0) 172 61 41 955

kkb@b-bg.de



Ende der Insiderinformation



