LatticeFlow, die KI-Plattform der nächsten Generation, die Unternehmensteams in die Lage versetzt, leistungsfähige, sichere und vertrauenswürdige KI im großen Maßstab zu entwickeln, stellt Intelligent Workflows vor, die Ingenieuren für maschinelles Lernen helfen, Fehler proaktiv zu beheben und eine zuverlässige und robuste Leistung von KI-Modellen in der Produktion sicherzustellen. Diese innovative Technologie zielt darauf ab, die KI-Branche zu revolutionieren, indem sie sich mit einer der kritischsten Herausforderungen auseinandersetzt, mit denen Ingenieure für maschinelles Lernen heute konfrontiert sind.

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in Geschäftsabläufen wird die schwierige Aufgabe, leistungsstarke KI-Modelle nahtlos in reale Anwendungen zu integrieren, immer wichtiger. Insbesondere beim Umgang mit großen und komplexen Datensätzen erfordert die Sicherstellung der Produktionsreife dieser Modelle eine Automatisierung und einen methodischen Ansatz zur Aufdeckung von Blindspots.

Dr. Pavol Bielik, CTO und Mitbegründer von LatticeFlow, erklärt: "Ein wichtiges Anliegen unserer Kunden ist die Ungewissheit darüber, wo und wie man Probleme bei Modellausfällen erkennt, bevor es zu spät ist. Folglich verbringen viele Unternehmen Jahre damit, sich mit den Ursachen von Modellausfällen auseinanderzusetzen. Aus diesem Grund haben wir unser Model Diagnostics-Tool entwickelt, das Ingenieure für maschinelles Lernen durch eine Reihe intelligenter Workflows führt, um Blind Spots in Modellen zu erkennen und darauf zuzugreifen, unabhängig davon, ob sie KI-Modelle von der Stange oder kundenspezifische Architekturen verwenden."

Durch den Einsatz modernster Algorithmen und Tools für maschinelles Lernen hat LatticeFlow mit seinem systematischen Ansatz zur Beseitigung von Blind Spots in Modellen zahlreichen Unternehmenskunden dabei geholfen, den Einsatz vertrauenswürdiger KI-Modelle mit größerer Sicherheit zu skalieren.

Rahul Kota, AI Lead bei Athena AI, hebt die Bedeutung der Modelldiagnose von LatticeFlow für die Verbesserung des Modellbewertungsprozesses hervor. Er erklärte: "Die einzigartigen Modelldiagnosefunktionen von LatticeFlow ermöglichten es uns, unsere benutzerdefinierten Modelle problemlos einzubinden und versteckte systematische Fehler zu erkennen. Die Behebung dieser Fehler führte bei einem unserer Modelle zu einer um 23 höheren Genauigkeit für einige schwierige Klassen. Darüber hinaus haben die Workflows von LatticeFlow unseren Prozess zur Überprüfung der Annotationsqualität erheblich beschleunigt mit dem Ergebnis einer dreifachen Geschwindigkeitssteigerung."

Die KI-Plattform von LatticeFlow ist in der Lage, in einer Vielzahl von Branchen wie Verteidigung, Fertigung, Gesundheitswesen und weiteren Sektoren erheblichen Nutzen zu entfalten. Durch die Bereitstellung einer systematischen Methode zur Beseitigung von Blind Spots in einem frühen Stadium des KI-Entwicklungszyklus können Teams für maschinelles Lernen in Unternehmen die Verbesserung der Modellleistung beschleunigen und Risiken mindern, was zur Entwicklung eines verantwortungsvolleren und vertrauenswürdigeren KI-Ökosystems führt.

Weitere Informationen über LatticeFlow und seine AI Model Blind Spots-Lösung finden Sie unter https://latticeflow.ai/.

Übe LatticeFlow:

LatticeFlow ist ein führender Innovator auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die verantwortungsvolle Entwicklung und den Einsatz von KI-Technologien voranzutreiben. Die robuste KI-Plattform von LatticeFlow versetzt Unternehmensteams in die Lage, leistungsfähige, sichere und vertrauenswürdige KI zu entwickeln. Wir helfen Ihnen, das volle Potenzial von KI auszuschöpfen, indem wir Ihre Modell- und Datenprobleme mit Automatisierung und intelligenten Workflows über den gesamten KI-Lebenszyklus hinweg bewältigen.

Contacts:

Ritee Rouf

media@latticeflow.ai