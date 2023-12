FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3200(3300)P - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CERES POWER PRICE TARGET TO 925 (1025) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1673 (2333) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ITV TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 80 (100) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PEARSON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1050 (1100) PENCE - GOLDMAN CUTS DR. MARTENS PRICE TARGET TO 124 (145) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5430 (6860) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ANTOFAGASTA TO 'HOLD' - PRICE TARGET 1550 PENCE - JPMORGAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 543 (550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAINSBURY PRICE TARGET TO 245 (250) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TESCO TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 230 (240) PENCE - KEEFE. BRUYETTE & WOODS CUTS LEGAL & GENERAL TO 'UNDERPERFORM' - PRICE TARGET 210 P - PANMURE CUTS TRAINLINE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 315 (400) PENCE - RBC CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 8000 (9000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES ASHTEAD TECHNOLOGY PRICE TARGET TO 695 (520) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 190 (220) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ANGLO AMERICAN TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2500 PENCE - UBS RAISES ANTOFAGASTA TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1700 (1600) PENCE - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 785 (750) PENCE - 'BUY'



