Die Formycon AG hat einige Updates zur Biosimilar-Pipeline bekannt gegeben und macht Fortschritte bei der Kommerzialisierung ihres Portfolios. Das Unternehmen hat die Einreichung des Zulassungsantrags für FYB203 in Europa bekannt gegeben, sowie die Annahme des Zulassungsantrags für FYB202 durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA). Darüber hinaus hat kürzlich ein Wettbewerber zu Formycons Biosimilar-Kandidat für das Onkologie-Blockbustermedikament Keytruda die Entwicklung eingestellt. Ein Konkurrent weniger, aber möglicherweise ein Indikator für hohe Kosten in der Entwicklungs- und Testphase. Bei unveränderten Schätzungen bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihr Kursziel und Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG





