Der langerwartete Cybertruck von Tesla kommt später als erwartet und kostet dafür auch noch deutlich mehr. Doch ein Experte sieht gewaltige Chancen.Nach zwei Jahren Verzögerungen und Produktionsproblemen hat Tesla gestern Abend endlich die ersten Cybertrucks an die Kunden ausgeliefert. Tesla-Chef Elon Musk übergab am Donnerstag eine Handvoll Fahrzeuge an ihre neuen Besitzer, darunter Reddit-Mitbegründer Alexis Ohanian. Die Übergabe im Tesla-Hauptquartier in Austin war Teil einer live gestreamten Einführungsveranstaltung auf X, der Social-Media-Plattform, die Musk gehört. Der Cybertruck, dessen Design an Science-Fiction-Filme wie Blade Runner erinnert, ist in drei Konfigurationen erhältlich: …