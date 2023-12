NEW YORK (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Pfizer stoppt die Entwicklung seines Abnehm-Medikaments Danuglipron in einem Fall. So hätten mehr als die Hälfte der Testpersonen in einer laufenden Studie die Einnahme der Tablette wegen Nebenwirkungen abbrechen müssen, teilte der Konzern am Freitag mit. Dazu gehörten Übelkeit und Erbrechen. Dabei wurde die Tablette zweimal täglich genommen. Die Studie befand sich in der mittleren Erforschungsphase.

Pfizer will den Angaben zufolge die Entwicklung von Danuglipron zur einmal täglichen Einnahme fortsetzen. Dabei hofft der Konzern, dass sich die Verträglichkeit verbessert. Daten dazu werden im ersten Halbjahr 2024 erwartet. Danach will Pfizer weiter entscheiden.

Für Pfizer ist dies ein Rückschlag im lukrativen Markt für Medikamente zum Gewichtsverlust, insbesondere, seitdem die Nachfrage nach Corona-Impfungen schwächer wird. Die Aktie verlor vorbörslich knapp fünf Prozent./nas/jha/