Q4 Inc. (TSX: QFOR) ("Q4" oder "das Unternehmen"), die führende Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, gab heute die Veröffentlichung innovativer Verbesserungen der Q4-Plattform für das vierte Quartal 2023 bekannt, die ihren Kunden dank nahtloser Workflows, Einblicke und Analysen auch künftig einen Mehrwert bieten werden.

Q4 Issuer Dashboard

Q4-Plattform-Veröffentlichung: Viertes Quartal 2023

Emittenten-Dashboard: Verbesserte Web-Management-App

Emittenten können nun die Web-Management-App nutzen, um Website-Updates zu beschleunigen und einen besseren Überblick über den Status ihrer Webanfragen zu erhalten. Über die Homepage haben sie auch direkten Zugriff auf hervorgehobene kritische Warnmeldungen, einschließlich Aktivisten-Engagements, und Echtzeit-Updates zu Ereignissen.

Engagement-Analyse-App: Intelligentere Einblicke

Mit der Engagement-Analyse-App haben Investor Relations Officers ("IROs") jetzt Zugriff auf historische Daten über das Engagement von Investoren, um leichter feststellen zu können, wie lange sich Portfoliomanager oder Aktivisten auf die Geschichte des Unternehmens konzentriert haben und wann sie begonnen haben, ihre Aufmerksamkeit auf das Unternehmen zu richten. Dies unterstützt sie bei der Priorisierung ihrer Targeting- und Aktivismusstrategien.

Engagement-Analyse-App: Zentralisierte IR-Programm-Analytik

IROs können die Bewertung ihres IR-Programms vereinfachen, indem sie einen umfassenden Überblick über die Leistung aller IR-Inhalte und Engagement-Analysen auf der Q4-Plattform erhalten. Die Plattform ermöglicht eine effektive Messung des Verhaltens und der Zuschauerzahlen auf jeder Seite einer IR-Website und bietet zusätzliche Klarheit über das Wachstum und die Beteiligung des Ereignispublikums, was eine effektivere Art und Weise ist, den Wert für die Märkte zu kommunizieren.

Q4-Plattform für virtuelle Veranstaltungen: Verbessertes Anlegererlebnis

Analysten und Investoren können jetzt die Live-Übertragungen von Gewinnmitteilungen und IR-Veranstaltungen auf der Q4-Plattform für virtuelle Veranstaltungen anhalten und zurückspulen. Diese Funktion stellt sicher, dass sie wichtige Inhalte problemlos in ihrem Kalender abrufen können. Der Zugang zu dieser neuen Funktion ist über die mehr als 4.400 Ergebnis-Events verfügbar, die jährlich von Q4 bereitgestellt werden.

Demnächst verfügbar! Ein mit KI ausgestattetes CRM und ein neues Anlegererlebnis, das es ihnen noch einfacher macht, mit den Unternehmen in Kontakt zu treten, die sie am meisten interessieren.

"Wir sind sehr erfreut, unseren Kunden diese neuen Funktionen über die Q4-Plattform anbieten zu können", so Darrell Heaps, Gründer und CEO von Q4. "Diese Erweiterungen sollen unseren Kunden ein noch besseres Erlebnis bieten und ihnen einen bequemen Zugriff auf die wichtigsten Tools ermöglichen, die sie für die Verwaltung und Umsetzung ihrer ganzheitlichen IR-Strategie benötigen."

Einen Videoüberblick über die neuen Funktionen, die in diesem Quartal veröffentlicht worden sind, können Sie sich hier ansehen.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist die führende Plattform für Zugang zu den Kapitalmärkten und transformiert die Art und Weise, wie Emittenten, Investoren und die Verkaufsseite effizient miteinander in Verbindung treten, kommunizieren und interagieren.

Die Q4-Plattform erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten durch IR-Website-Produkte, virtuelle Veranstaltungslösungen, Engagement-Analysen, Investor Relations CRM, Aktionärs- und Marktanalysen, Monitoring und ESG-Tools. Die Q4-Plattform ist die einzige holistische Plattform für den Zugang zu den Kapitalmärkten, die digital Verbindungen herstellt, Auswirkungen analysiert und auf das richtige Engagement ausgerichtet ist, wodurch öffentliche Unternehmen schneller und intelligenter arbeiten können.

Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.650 börsennotierte Unternehmen weltweit, darunter einige der renommiertesten Markenunternehmen der Welt. Bei Q4 wird eine preisgekrönte Unternehmenskultur gepflegt, in der die Mitarbeitenden gefördert werden und sich weiterentwickeln können.

Der Hauptsitz von Q4 befindet sich in Toronto, Kanada, mit Niederlassungen in New York und London. Erfahren Sie mehr unter www.q4inc.com.

