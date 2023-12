DJ Scholz empfängt brasilianische Regierung zu Konsultationen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) empfängt am Montag kommender Woche den brasilianischen Staatspräsidenten Lula da Silva zu Gesprächen in Berlin. Die deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen im Bundeskanzleramt stehen unter dem Leitthema "Deutschland und Brasilien: starke Partner für Fortschritt und Nachhaltigkeit", wie die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann bekanntgab. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Gespräche von Scholz und Lula sowie der Regierungsvertreter beider Länder würden bilaterale, wirtschafts- und finanzpolitische Themen, grüne Transformation, Energie, Klima, Umwelt und Ernährung stehen.

Darüber hinaus werde man sich intensiv zu den Bereichen Außen- und Sicherheitspolitik austauschen. Auch über das Mercosur-Freihandelsabkommen dürfte gesprochen werden, sagte Hoffmann auf eine Frage. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist für 15.40 Uhr geplant. Am späten Nachmittag wollen Scholz und Lula dann an einer Veranstaltung im Haus der Deutschen Wirtschaft teilnehmen. Die Regierungskonsultationen beginnen bereits am Sonntagabend mit einem gemeinsamen Abendessen von Scholz, Lula und den Regierungsvertretern der beiden Länder.

December 01, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)

