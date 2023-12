Die International Sustainable Forestry Coalition (ISFC) wird auf der COP28 einige der weltweit größten Unternehmen vertreten, die in der nachhaltigen Forstwirtschaft tätig sind, und sich für die Rolle der Forstwirtschaft und der Landnutzung beim globalen Klimawandel einsetzen.

Die Nationen müssen einen Weg finden, die Emissionen bis 2030 um 43 zu reduzieren, wenn wir die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels vermeiden wollen. Mit größeren Investitionen könnten die Forstwirtschaft und die Landbewirtschaftung bis zu 25 der Emissionsreduzierungen beitragen, die erforderlich sind, um netto null zu erreichen. Es wird allgemein erwartet, dass bei der COP die Rolle, die nachhaltig produziertes Holz in der bebauten Umwelt spielen kann, stärker in den Mittelpunkt gerückt wird. ISFC wird bei diesen Diskussionen eine führende Rolle einnehmen und den erweiterten Beitrag des Forstsektors zur Dekarbonisierung der Weltwirtschaft fördern.

Dr. David Brand, Convening Chair der ISFC und Executive Chair von New Forest, kommentierte: "Die globalen Klimabemühungen erfordern erweiterte Investitionen in nachhaltige Landnutzung und nachhaltige Materialien in der bebauten Umwelt. Die Forstwirtschaft bietet eine große Chance, den Übergang zu einer Kreislauf-Bioökonomie zu beschleunigen, die eine Lösung sowohl für Klimarisiken als auch für eine nachhaltige Urbanisierung darstellt. Die COP28 wird Lösungen voranbringen müssen, die die Ziele des Pariser Abkommens am Leben erhalten."

Die globale Mitgliedergruppe, die 12 Mitglieder vertritt, die in 30 Ländern 10 Millionen Hektar Wald sowohl für die Produktion als auch für den Schutz bewirtschaften, wird während der COP28 an vielen bilateralen Gesprächen, Diskussionsrunden und Nebenveranstaltungen teilnehmen, um für die Richtlinienbereiche und Positionen zu werben, für die sie steht von denen viele in ihrem jüngsten Positionspapier dargelegt sind.

Diese umfassen:

Die Rolle der Forstwirtschaft beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel

Wie die Forstwirtschaft die Natur erhalten und nachhaltige Landschaften bewahren kann

Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft in der Bioökonomie warum sie notwendig ist und wie sie skaliert werden kann

Wie die Holzproduktion nachhaltig gesteigert werden kann

Richtlinien und Maßnahmen zur Steigerung des Beitrags des Forstsektors zum globalen Übergang zur Nachhaltigkeit

