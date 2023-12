Leipzig (ots) -Heute startet das neue "Making-of: Die Saat - powered by BRISANT" zeitgleich mit der sechsteiligen Hochglanzserie in der ARD-Mediathek. Die internationale Produktion, u. a. mit Hauptdarsteller Heino Ferch, wurde vor der spektakulären Kulisse auf Spitzbergen sowie in München und Prag gedreht und lenkt die Aufmerksamkeit auf ein wichtiges globales Thema: Es geht um den Kampf um Nahrungsmittel.Das neue "Making-of...powered by BRISANT" gibt exklusive Einblicke in die Spielorte der aufwendigen deutsch-norwegischen Koproduktion von ARD Degeto und dem norwegischen Sender NRK, angereichert mit Interviews, persönlichen Eindrücken von den Dreharbeiten und Behind-the-Scenes.Was passiert, bevor eine Filmklappe fällt? Das beschreiben im Making-of die Darstellerinnen und Darsteller wie Heino Ferch, der norwegische Schauspielstar Ingrid Bolsø Berdal, Jonathan Berlin, Friederike Becht, Laura de Boer u.v.m. An einem Ort wie Spitzbergen - dem Zuhause von Eisbären - gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen für alle Team-Mitglieder. Ein Film-Set in nur 1000 Kilometer Entfernung zum Nordpol entstehen zu lassen, ist ein enormer logistischer Aufwand. Darüber, über die Idee und die Umsetzung zum Stoff von "Die Saat" berichten in Interviews Christoph Pellander, Redaktionsleiter der ARD Degeto, Produzentin Britta Meyermann von Odeon Fiction, Regisseur Alexander Dierbach und Kameramann Ian Blumers.Zum Inhalt der Serie:Der deutsche Kommissar Max (Heino Ferch) und die norwegische Polizistin Thea (Ingrid Bolsø Berdal) machen sich in Spitzbergen auf die Suche nach Max' verschwundenem Neffen Victor (Jonathan Berlin). Schon bald stellt sich heraus, dass sein Verschwinden mit der brisanten Übernahme eines Saatgut-Konzerns zusammenhängen könnte, über die in Brüssel kontrovers diskutiert wird. Thea und Max tauchen immer tiefer in ein Geflecht aus Intrigen und politischen Interessen, das nicht nur Victors, sondern auch ihr eigenes Leben in Gefahr bringt."Die Saat - Tödliche Macht" ist eine Koproduktion von Odeon Fiction, ARD Degeto, NRK in Zusammenarbeit mit REIN FILM, MIA Film und PolarX Film. Die Redaktion liegt bei Sebastian Lückel und Christoph Pellander für die ARD Degeto und bei Elisabeth Tangen für NRK. Produzentin ist Britta Meyermann. Regie führt Alexander Dierbach, die Drehbücher stammen von Christian Jeltsch, der auch Creator und Headwriter ist, und Axel Hellstenius. Gefördert wird "Die Saat - Tödliche Macht" vom FilmFernsehFonds Bayern, Czech Film Fund, German Motion Picture Fund und Creative Europe MEDIA der Europäischen Union. Der Weltvertrieb liegt bei Leonine Studios.Das Erste strahlt die sechs Folgen von "Die Saat" am 9. und 10. Dezember 2023 aus.Pressekontakt:MDR, Presse und Information,Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5662781