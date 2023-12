München (ots) -Mitte November 2023 fiel die letzte Klappe zu ISLANDS (AT), dem dritten Spielfilm von Ausnahmeregisseur Jan-Ole Gerster mit Sam Riley in der Hauptrolle. Gedreht wurde der spannende, vielschichtige Kinofilm seit Ende September auf Fuerteventura. augenschein Filmproduktion produziert mit LEONINE Studios, die ISLANDS (AT) 2025 in die deutschen Kinos bringen.Zum Film: Inmitten der vulkanischen Wüstenlandschaft Fuerteventuras arbeitet Tom als Tennistrainer in einem in die Jahre gekommenen Hotelresort. Was als Traum vom endlosen Sommer begann, entpuppt sich bald als monotone Routine. Die Sonne scheint unerbittlich und Tag für Tag spielt der einstige Profi unzählige Bälle über das Netz seines ausgeblichenen Tennisplatzes. Während die Touristen in einem niemals endenden Strom kommen und gehen, füllt Tom die wachsende Leere in seinem Leben mit Alkohol und flüchtigen Affären.Doch dann steigt die geheimnisvolle Anne aus dem Reisebus und weckt eine kaum greifbare Erinnerung in ihm. Anne, ihr Mann Dave und ihr achtjähriger Sohn Anton entsprechen nicht dem Bild der üblichen Pauschaltouristen. Schnell kommt Tom der Familie näher: er gibt Anton Tennisstunden und zeigt ihnen die raue Schönheit der Insel fernab des Tourismus.Die Spannungen des Ehepaares sind jedoch kaum zu übersehen. Nach einer Auseinandersetzung mit Anne ist Dave am nächsten Morgen spurlos verschwunden. Von nun an begleitet Tom Anne auf der Suche nach ihrem Ehemann, doch ebenso mysteriös wie Daves Verschwinden ist Annes Verhalten. In Tom erhärtet sich ein Verdacht, der ihn hoffen lässt, der Bedeutungslosigkeit seines Lebens doch noch entrinnen zu können.ISLANDS (AT) entstand unter der Regie von Jan-Ole Gerster ("Oh Boy", "Lara"), der gemeinsam mit Blaz Kutin und Lawrie Doran auch das Drehbuch schrieb. In den Hauptrollen spielen Sam Riley ("Control", "Maleficent: Mächte der Finsternis") als Tom und Stacy Martin ("Nymphomaniac", "Bonnard, Pierre et Marthe") als Anne, in weiteren Rollen sind u.a. Jack Farthing ("The Riot Club", "Spencer") und der Jungschauspieler Dylan Torrell zu sehen. Für die Bildgestaltung zeichnet Juan Sarmiento G. ("Amparo", nominiert für die Camera D'Or) verantwortlich, für das Szenenbild die deutsche Filmpreisgewinnerin Cora Pratz ("Ich bin dein Mensch", "Der Staat gegen Fritz Bauer"). Das Kostümbild stammt von Christian Röhrs ("Das Lehrerzimmer"), die Tonaufnahmen von Stefan Soltau ("Babylon Berlin").ISLANDS (AT) ist eine Produktion der augenschein Filmproduktion (Maximilian Leo, Jonas Katzenstein) in Koproduktion mit LEONINE Studios und Schiwago Film. Der Film wird gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW, Filmförderungsanstalt (FFA), Medienboard Berlin-Brandenburg und Deutscher Filmförderfonds (DFFF).Mit: Sam Riley, Stacy Martin, Jack Farthing und Dylan TorrellRegie: Jan-Ole GersterDrehbuch: Jan-Ole Gerster, Blaz Kutin, Lawrie DoranNach einer Geschichte von Jan-Ole GersterProduzenten: Maximilian Leo, Jonas KatzensteinProduktion: augenschein Filmproduktion in Koproduktion mit LEONINE Studios und Schiwago FilmKinostart: 2025 im Verleih von LEONINE StudiosPressekontakt:JUST PUBLICITYKerstin Böck & Clea Frickeinfo@just-publicity.comTelefon: 089 20 20 82 60Original-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5662802